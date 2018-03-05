Участники UgraDriftFestival, который прошел вчера на территории бывшего авторынка, высказали свои мнения о том, почему городу и округу необходима школа автоспорта.

Что по этому поводу думает руководитель проекта автошколы Александр Зелинский читайте тут.

Роман Петров, (г. Нефтеюганск), в автоспорте 6 лет

Чтобы убрать гонщиков с улиц, нужно развивать автоспорт в округе. Это позволит усилить безопасность на дорогах как для водителей, так и для других участников движения. После всех тренировок, соревнований, по себе могу сказать, что в городе ездишь гораздо спокойнее и увереннее. В Нефтеюганске мы своими силами почистили озеро, можно тренироваться, но это тоже не выход.

Такие соревнования, как Ugra Drift Festival привлекают много людей просто в качестве зрителей — я, например, ездил в Нижний Новгород на подобный фестиваль, и после него пришел в автоспорт. И в округе найдется немало поклонников мероприятий, связанных с автомобилями.

Кристина Польская (г. Сургут), в автоспорте 1 год

Автоспорт в городе обязательно нужно развивать! Что касается дрифта — все видят, что у нас творится в городе по вечерам и ночами. Если у нас будет площадка, куда можно хотя бы раз в неделю приехать, не нарушая никаких правил, никаких законов, цивилизованно потренироваться, пообщаться — это будет замечательно.

Я, например, пришла в автоспорт после того, как увидела информацию в соцсети. Приехала к нашим спортсменам, попросила, поговорила — и меня научили ездить.

Николай Гречкин (г. Губкинский), в автоспорте 11 лет

Даже если мы посмотрим на количество участников последнего фестиваля и тех, которые проводили три года назад, увидим разительное отличие: сейчас их много. Плюс отмечу, что в округе появилось большое количество молодых пилотов.

На такие мероприятия, как Ugra Drift Festival, приезжают люди разного возраста. Детям нравится смотреть наши автомобили, мы разрешаем им сидеть внутри — они от этого в восторге, им действительно интересно!

В Сургуте есть кому учить новичков. Надо возрождать советские времена, точнее то отношение к автоспорту, которое у нас было. Например, развивать технические кружки. Всем это интересно: дети научатся правильно ездить на дороге, разбираться в автомобилях, у них появится хобби, а любое увлечение идет на благо воспитанию.