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​Александр Зелинский: «У Сургута есть уникальная возможность получить школу автоспорта»

В воскресенье, 4 марта, на территории бывшего авторынка возле аэропорта прошел первый в этом году Ugra Drift Festival «IceBattle». Эту площадку под мероприятие получил местный автомобильный клуб «Табу». Корреспондент siapress.ru побеседовал с руководителем проекта школы автоспорта, организатором UDF фестиваля, членом «Табу» Александром Зелинским.

— Пару лет назад мы уже с вами разговаривали о том, почему в Сургуте необходимо развивать автоспорт. Скажите, что изменилось за прошедшее время?

— Напомню, что раньше мы тренировались и проводили фестивали на базе Нефтеюганского Центра технических видов спорта, который уже реорганизовали и теперь на его месте располагается Региональный молодежный центр. Мы потеряли единственную площадку в округе, где могли заниматься автоспортом. После этого мы неоднократно обращались в сургутскую администрацию, к губернатору, депутатам, но никакого продвижения в решении нашей проблемы так и не случилось. Еще в 2016 году в своем интервью я говорил, что есть площадка в Сургуте, которая бы нас устроила — это как раз авторынок, на котором и прошел нынешний фестиваль. Нам разрешили тут проводить тренировки и массовые мероприятия, но это все же коммерческая земля — на нее может претендовать любая другая организация.

— Вы бы хотели, чтобы эту площадку предоставили вам?

— Да. Мы обращаемся главе города Вадиму Шувалову, к депутатам и к председателю думы Надежде Краснояровой, чтобы они рассмотрели возможность перевести эту землю из статуса коммерческой недвижимости в спортивный объект. Можно считать это обращение официальным.

— Что даст городу появление школы автоспорта?

— Отмечу, что это будет единственная школа автоспорта на территории Югры. Наличие специализированной площадки позволило бы развивать такие направления, как картинг, кольцевые гонки, спидвей и другие. Также в школе мы хотим обучать детей ПДД, знакомить их с технической стороной автоспорта, например, готовить механиков. О том, что в России нужно возрождать дополнительное образование при школах по типу ранее существовавших УПК, говорил наш президент в последнем обращении к федеральному собранию. Плюс мы хотим организовать курсы контраварийного вождения. На дорогах округа и всей страны ежегодно гибнет множество людей. А у сургутян появится возможность потренироваться перед поездкой в отпуск на машине. Это полезно как для новичков, так и для водителей со стажем. Вот вынесет тебя на встречку, а ты уже знаешь, как правильно среагировать. У нас есть пилоты-профессионалы, они всему научат — это не обычная автошкола, тут покажут на практике, как на скорости выйти из заноса, а не дадут бесполезные теоретические знания. Еще проведение различных автофестивалей привлечет к нам в город массу туристов, а это, в свою очередь, даст все вытекающие положительные последствия.

Мнения участников Ugra Drift Festival о необходимости поддержки автоспорта в Сургуте читайте тут.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 155, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 16:48
.......После этого мы неоднократно обращались в сургутскую администрацию, к губернатору, депутатам, но никакого продвижения в решении нашей проблемы так и не случилось.......
Саня, таки давно уже пора назвать этих саботажников развития технических видов спорта, и даже когда ты у мера был свидетелем постановки этим функционерам от структуры в чьей компетенции лежит решение этой задачи, казалось бы более чем, приказ дан, и то как они умеют извернуться, что б ничегошеньки не делать, поэтому до той поры, пока там заседают эти отпетые функционеры, ярые борцы с молодежью, развитию технических видов не бывать. Вывод один пора уже прямо апеллировать к меру и губернатору о срочной замене этих засидевшихся приспособленцев

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