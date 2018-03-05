​Александр Зелинский: «У Сургута есть уникальная возможность получить школу автоспорта»

В воскресенье, 4 марта, на территории бывшего авторынка возле аэропорта прошел первый в этом году Ugra Drift Festival «IceBattle». Эту площадку под мероприятие получил местный автомобильный клуб «Табу». Корреспондент siapress.ru побеседовал с руководителем проекта школы автоспорта, организатором UDF фестиваля, членом «Табу» Александром Зелинским.

— Пару лет назад мы уже с вами разговаривали о том, почему в Сургуте необходимо развивать автоспорт. Скажите, что изменилось за прошедшее время?

— Напомню, что раньше мы тренировались и проводили фестивали на базе Нефтеюганского Центра технических видов спорта, который уже реорганизовали и теперь на его месте располагается Региональный молодежный центр. Мы потеряли единственную площадку в округе, где могли заниматься автоспортом. После этого мы неоднократно обращались в сургутскую администрацию, к губернатору, депутатам, но никакого продвижения в решении нашей проблемы так и не случилось. Еще в 2016 году в своем интервью я говорил, что есть площадка в Сургуте, которая бы нас устроила — это как раз авторынок, на котором и прошел нынешний фестиваль. Нам разрешили тут проводить тренировки и массовые мероприятия, но это все же коммерческая земля — на нее может претендовать любая другая организация.

— Вы бы хотели, чтобы эту площадку предоставили вам?

— Да. Мы обращаемся главе города Вадиму Шувалову, к депутатам и к председателю думы Надежде Краснояровой, чтобы они рассмотрели возможность перевести эту землю из статуса коммерческой недвижимости в спортивный объект. Можно считать это обращение официальным.

— Что даст городу появление школы автоспорта?

— Отмечу, что это будет единственная школа автоспорта на территории Югры. Наличие специализированной площадки позволило бы развивать такие направления, как картинг, кольцевые гонки, спидвей и другие. Также в школе мы хотим обучать детей ПДД, знакомить их с технической стороной автоспорта, например, готовить механиков. О том, что в России нужно возрождать дополнительное образование при школах по типу ранее существовавших УПК, говорил наш президент в последнем обращении к федеральному собранию. Плюс мы хотим организовать курсы контраварийного вождения. На дорогах округа и всей страны ежегодно гибнет множество людей. А у сургутян появится возможность потренироваться перед поездкой в отпуск на машине. Это полезно как для новичков, так и для водителей со стажем. Вот вынесет тебя на встречку, а ты уже знаешь, как правильно среагировать. У нас есть пилоты-профессионалы, они всему научат — это не обычная автошкола, тут покажут на практике, как на скорости выйти из заноса, а не дадут бесполезные теоретические знания. Еще проведение различных автофестивалей привлечет к нам в город массу туристов, а это, в свою очередь, даст все вытекающие положительные последствия.

Мнения участников Ugra Drift Festival о необходимости поддержки автоспорта в Сургуте читайте тут.