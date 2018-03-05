​Концертный репертуар Сургутской филармонии на март

Коллективы и солисты филармонии представят жителям и гостям города шесть концертных программ для взрослых и детей.

На сцене выступят: Симфонический оркестр Сургутской филармонии, концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», хоровая капелла «Светилен», солисты филармонии. Примечательно, что в наступившем юбилейном сезоне солистка Алла Богач (контральто, флейта, саксофон) впервые даст на сцене филармонии полномасштабный концерт.

Помимо собственных коллективов на сцену выйдут приглашённые музыканты. Максим Щербицкий (баритон, Москва) выступит с камерным оркестром русских народных инструментов «Былина». Вместе они представят премьеру концертной программы «Малиновый звон». Сотрудничество Максима Щербицкого с «Былиной» началось в 2017 году. Тогда в Сургутской филармонии музыканты представили премьеру концертной программы «Волной любви». На премьере концертной программы «Весна в стиле JAZZ» оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» выступит под управлением лауреата всероссийских конкурсов Пётра Востокова (Москва). В качестве солиста перед зрителями предстанет лауреат всероссийских конкурсов Андрей Красильников (тенор, саксофон-альт, Москва).

Кроме того, у юных зрителей и их родителей есть возможность бесплатно познакомиться лучшими сказками из репертуара Московской государственной академической филармонии. Видеотрансляция состоятся 10 марта в рамках реализации проекта Министерства культуры РФ и Московской филармонии «Всероссийский виртуальный концертный зал».

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