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Я буду участвовать в таких конкурсах как самый горячий зритель

3 марта в преддверии Международного женского дня в городском поселении Федоровский состоялся конкурс красоты и таланта «Жемчужина Сургутского района». 11 участниц-представительниц муниципалитетов района поборолись за звание главной красавицы, пройдя три конкурсных испытания: дефиле, самопрезентация и «Битва талантов». Оценивали конкурсанток команда мужского компетентного жюри под председательством главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Андрей Александрович вручал главный приз победительнице Вере Кондратьевой, представительнице города Лянтор. Также глава во время награждения рассказал о сложностях оценки конкурса, поразивших его девушках, и о том, почему он впредь не хочет быть членом жюри:

Скажу совсем не том, что планировал, не те дежурные слова, которые говорят на каждом конкурсе, мероприятии, потому что меня, действительно, переполняют эмоции. Жители Сургутского района самые замечательные! Наши девушки самые красивые, обаятельные и привлекательные. После монолога Дарьи Саламатиной, хотелось в пояс поклониться женщинам за то, что они могут быть сильными, смелыми и верными. Александра Поддымникова напомнила мужчинам своим выступлением [Роберт Рождественский «Монолог женщины», прим.ред.], о том что у каждого должна быть своя королева.

И не только мужчины достойны этого, но и наш Сургутский район заслуживает свою королеву! И сегодня каждая участница, безусловно, жемчужина. Девчата, все вы настоящие жемчужины Сургутского района. Сегодня нет победивших и проигравших, каждая из вас - честь и хвала муниципалитета. Спасибо вам за смелость, красоту и решительность.

И еще обращаюсь с пожеланиями к организаторам конкурса, Руслану Марценковскому и Светлане Уразовой. Первое, очень хочется, чтобы конкурс стал ежегодным, Сургутский район этого заслуживает, у нас есть замечательные девушки! И второе, пожалуйста, меня больше никогда в жюри не назначайте! Я буду участвовать во всех таких конкурсах как самый горячий зритель. Спасибо огромное!

Всех девушек, которые сегодня в зале, смотрят по телевизору конкурс и просто живут в Сургутском районе, я поздравляю с наступающим праздником, Международным женским днем! Девушки, женщины, счастья, здоровья, радости! С праздником вас!

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


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Сегодня в 13:08, просмотров: 255, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:55
Горячий говорит))))
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 14:10
Андрей Александрович, Вы супер! Я Вами восхищаюсь! Вы вносите задор и энергию в то болто, которое было при прежнем главе. Молодец! Так держать!!!

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