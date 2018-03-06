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​Сударыни! Поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта!

Желаю вам - волнующим, легким, головокружительным и обворожительно-нежным в этот замечательный праздничный весенний день солнечного настроения, цветов и комплиментов! Чтобы вас любили верно, нежно и надежно, чтобы вас защищали от невзгод, неприятностей и все ваши задачи решали настоящие мужчины! Пусть никогда не тускнеет ваша красота и глаза светятся радостью! Пусть в работе все ладиться, в доме царят мир и благополучие, в сердце – любовь!

Будьте просто очень и очень счастливы!


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Сегодня в 12:07, просмотров: 199, комментариев: 0


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