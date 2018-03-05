Туризьмь, косьмизьмь и космополитизьмь

«Остановите, Вите надо выйти…. В Турции или Египте…». Можно еще добавить: в Москве или Питере, Калининграде и Екатеринбурге, Тюмени и Краснодаре, далее – по списку. Почему многие рожденные здесь сургутяне – выбирают другие регионы? Почему уезжают из богатого по нашим российским меркам города? Где в общем-то удобно проживать, есть парки, многочисленные магазины, бассейны и аквапарки, развлечения для любителей активного образа жизни, начиная с катания на снегоходах и лошадях и заканчивая прыжками на батуте. Даже зоопарки в городе в привозном варианте есть. А транспортные развязки? Наличие аэропорта и ЖД и так далее? Но с севера всегда стремились уехать куда потеплее: «холодножетут» скажут некоторые. Однако, уважаемые холодножетуты, а извините, в Питере как вам? А в Калининграде? Явно, не самый солнечный город РФ. Да и влияние сибирского холода уже не так заметно. Магазины – в каждом доме. На машине можно доехать куда угодно. Многие в этой связи даже шубы за зиму ни разу не надевают. Куда в ней ходить?

Есть мнение, что уезжают отсюда потому что молодые люди не знают зачем им тут жить. И правда: многие совершенно не знакомы с историей города и Югры. А если и знают, то весьма смутно. Дежурными фразами про то, как воевода Федор Барятинский, да письменный голова Владимир Оничков получили приказ об основании города от царя-батюшки Федора Иоановича сыт не будешь. Да и знания такие получены бегло, в рамках факультатива и нескольких уроков по краеведению. При этом сегодня, сам формат таких рассказов должен быть совершено другим, поскольку у нынешнего поколения – клиповое мышление.

Мало кто интересно рассказывает об истории освоения севера, жизни, быте и верованиях коренных народов севера. Многие местные СМИ публикуют статьи, посвященные краеведению, а в соцсетях набирают (впрочем, небольшую) популярность – всевозможные исторические страницы с фотографиями улиц и домов города середины века. Но. Материал этот интересен, прямо скажем, не всем.

Связи истории со своей современной жизнью из молодых людей мало кто видит. Комментарий: ну было. И че? А ведь при незнании истории города и региона и гордиться горожанину нечем. Ну, пару дежурных фраз по нефть и газ. Еще рыбу в Оби. На этом все. Историю города люди у нас знают весьма смутно. Потому что популяризации ее нет. Вот, соседний Тобольск. Ежегодно проводит прекрасный фестиваль исторической реконструкции. Кто ж мешает, устроить такое мероприятие в Сургуте? Исторической основы для этого – прям садись и пиши сценарий, зови реконструкторов, да проводи.

А кухня? Фестиваль местной кухни? В северных странах, например, распространена селедка. Она очень популярна. А теперь зайдем в местный магазин. Много ли вы там встретите местной продукции? Про тематическое кафе – тем более речи нет.

Ну и наконец про северных богов совершенно не заслужено подзабыли. А ведь они могли бы еще послужить городу. Традиционные верования северных народов – благодатная тема. Скандинавы ее раскрутили до того, что Голливуд с большим удовольствием снимает блокбастеры на тему северных богов. Понятно, местные духи менее героические, хотя, надо еще посмотреть. Но не менее, а может и более мудрые.

Вот пример. Верховный Бог Хантов – Нум-Торум. Внешне - это пожилой старик. Он пишет на небе историю жизни людей, которая затем хранится в его богатой библиотеке. История уже гораздо более философская, чем про молот Тора. Пугос-Лунк – его жена, отправляет человеческие души новорожденным младенцам. А какой-то памятник на эту тему создать? А легенды про них переложить на современный лад? А изготовить книгу, сделать фигурки местных божеств, как сувениры? Вряд ли, они разгневаются.

Краеведческий музей и «Старый Сургут» — это сакральные места, где можно познакомится с культурой народов севера и с этапами освоения нефтегазовых месторождений. Даже в аэропорту есть подобная выставка. Но интереса к местной истории со стороны горожан немного. А ведь с подобных мест, легенд, сувенирной продукции, экскурсий в некоторых городах кормятся многие. Местные музеи, интересные и памятные места города, должны быть более известны. Буклеты на тему городских достопримечательностей – бесплатно раздавать в школах и ВУЗах, выкладывать на популярных городских ресурсах и группах в социальных сетях, а на популярных городских улицах - развешивать в виде баннеров. Как только тема будет раскручена, – потянутся и местные, и не местные предприниматели, готовые открывать и тематические кафе, и организовывать новые экскурсии, придумывать фестивали и праздники.

Сургут – это город, ставший волею нефтегазовых богов городом приезжих. В этом отношении он напоминает Москву. Встретить сургутянина, который прожил здесь более пятнадцати лет, в повседневной жизни стало не так уж и просто. Сфера услуг – сплошь приезжие. Магазины, парикмахерские, такси – везде таких людей все больше.

А где же, собственно, сургутяне? Руководят в разных сферах, работают на градообразующих предприятиях, занимаются крупным и средним бизнесом. Сургутяне постарше – разъехались туда, где потеплее. А те, кто живут здесь, живут неплохо: пенсия, дети, квартиры, обустроенный быт. Но участвуют ли они в городской жизни? Есть ли стремление, что-то менять к лучшему, развивать город, защищать то, что требует защиты? Не слишком то и заметно это желание, по крайней мере на бытовом, так сказать – дворовом уровне.

Сегодня коренной сургутянин не в первом поколении – это крепкий средний класс или элита. Но интереса к управлению городом, желания его сохранить и приумножить у них немного. Когда у человека все хорошо, он вообще не склонен, что-то менять. Потому – как бы чего не вышло. Между тем количество недавно приезжих постепенно растет и в муниципальном управлении, и в коммунальной сфере, имея в виду управляющие компании, и в строительстве. Результат – не лучший.

Так кто определяет сегодня лицо города? Кто такие коренные сургутяне? Те, кто здесь родился, вырос, трудится и живет? Каков их сегодняшний портрет? Информации и исследований на этот счет мало.

Сургут меняется и как огромный северный айсберг куда-то дрейфует. А куда? Очень не хватает сегодня современных, качественных, литературных рассказов о жизни и быте города и всего современного севера, рассказывающих о сегодняшних хороших людях, о месте подвига в повседневности сурового климата, о ценностях, культуре, особенностях горожан. А между тем - ощущение Родины, своего города, повышает его ценность для всех и каждого, помогает вести себя корректнее по отношению к соседям, позволяет сплачиваться для решения какой-то коммунальной проблемы, организации тех же собраний. Сургутянам нужно сплотиться вокруг своего, а для этого – освежить в памяти и на современный лад. Выражаясь автомобильным языком – провести рейсталинг этого образа. Особенно сегодня, когда порой, к большому сожалению, сургутянам очень хочется куда-нибудь выйти…