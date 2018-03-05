​Мерзость? Новая российская норма

Очень правильную статью написал Дмитрий Щеглов про мерзкий осадок, который остался у нормальных людей от псевдопатриотической истерики, устроенной вокруг победы российской сборной по хоккею на олимпийском турнире. Про спорт, превращенный российской госпропагандой в войну, про великодержавное имперское надувание щек с криками «Ха-ха, новый Сталинград, можем повторить, да мы вас так и растак!», которое при ближайшем рассмотрении является ничем иным как проявлением мелкого провинциализма.

Очень правильную и своевременную, особенно если учесть недавнее воинственное послание... И обсуждение статьи удалось на славу, казалось бы, показало правоту автора нагляднее некуда.

Только лично меня не покидает одна невеселая мысль. Насколько уместна сегодня в России эта фраза автора: «Так делают нормальные люди, и никак иначе.» Именно в России, сегодняшней. На восемнадцатом году «стабильности». Нормально ли в этой стране, исковерканной циничной боевой госпропагандой, откровенным, каким-то нарочито-показным беззаконием и высочайшей ложью, поведение, описанное автором? Нормально после многолетней псевдопатриотической государственной спортивной истерики произнести: это спорт, а не война? Нормально «поблагодарить противника за хорошую игру, пожелать ему удачи в будущем и жить дальше»? После восемнадцати лет насильственного изменения не только российского конституционного строя, но и нравственного ДНК российского общества, восемнадцати лет целенаправленного растления на уровне сознательной государственной политики с применением всей мощи государственного аппарата, которому подверглось все население страны от мала до велика.

Не пора ли честно признаться самим себе, что норма Дмитрия Щеглова, норма любого воспитанного образованного человека, заданная всей великой российской многовековой культурой, стала сегодня уделом единиц, которые еще не растеряли раз и навсегда установленные нравственные ориентиры в нынешнем водовороте цинизма и круглосуточной государственной пропагандистской лжи, орущей, визжащей, нашептывающей:

«Чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде. Все вокруг врут, предают и воруют. И ты не зевай. Кто смел, тот и съел. Ничего не стесняйся. Для нас обмануть, сподличать — не грех. Лишь бы во благо и лишь бы не поймали. А и поймают. Ври, запирайся, никогда не раскаивайся и не извиняйся. Так делают только слабаки. Падающего пни. Доброго обмани. Бессребреника продай. Честного и искреннего оболги. Чем он лучше тебя? Будь готов зазевавшегося соседа в подходящий момент обобрать до нитки. Подкрадывайся тихо незаметно, стреляй в спину и из-за угла, гордись этим, как героическим подвигом. Называй продолжением славных воинских традиций, и все сойдет тебе с рук. Ибо чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде...»

После десяти лет разброда и шатания, Россия сосредоточилась, приняла свой исторический нормальный (?) вид. Власть на выборах опять сменить невозможно. СМИ выстроены в машину пропаганды. «Органы» занимаются инакомыслящими, правами человека — генерал милиции, армия чинуш правит бал. Победу присвоили себе нечистые на руку люди, дабы прикрыть миллионами павших свои преступления. Крым аннексирован. Наша крепость осаждена. Война со всем цивилизованным миром объявлена и идет полным ходом. Даже детей никто давно не жалеет, закон подлецов работает себе шестой год, и подлецы, его принявшие, чувствуют себя превосходно.

Спорт снова превратился в оружие пропаганды советско-российского «образа жизни», спортивное состязание объявлено военными действиями, соперник считается врагом, а победитель получает воинские почести. Норма для сегодняшней России это так и не признать совершенно уже всем очевидного существования на протяжении нескольких лет государственной системы по принятию и сокрытию следов принятия допинга, которую прекрасно описал недавно прозревший Олег Владимиров в своей статье «Олимпиада». Нормой считается, что втянутые в работу этой допинг-машины спортсмены, врачи и тренеры не только не проронили ни слова раскаяния, но, наоборот, как один все опровергали и твердили о заговоре против российского спорта. Нормально, что информаторы ВАДА, раскрывшие этот государственный обман, объявляются предателями Родины и врагами народа, а Григорий Родченков просто исчадием ада.

Государственное информационное агентство МИА «Россия сегодня», бывшее РИА Новости, в ответ на письмо-рекомендацию некоего депутата Госдумы министру культуры с требованием «не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России», без всякого стеснения публикует расстрельный список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах». Под смачным заголовком: «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну.» Не власть, не царящие здесь нравы, не политику государства, а, ни больше ни меньше, всю страну... Враги народа.

И удивляться подобному выплеснувшему на страницы государственного издания безумию не приходится. Ведь пятый год возглавляет это федеральное унитарное предприятие никто иной как бесноватый пропагандист г-н Киселев (Дмитрий), он же «превратить в радиоактивный пепел», он же «сжигать сердца геев». Но ни российское государство, ни российское общество не ощущают никакого дискомфорта.

Это все, к моему глубокому сожалению, и есть российская наинормальнейшая норма. Вся эта гнусная мерзость, при первой возможности вынырнувшая из совка. Новая старая российская норма.