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​Мерзость? Новая российская норма

Очень правильную статью написал Дмитрий Щеглов про мерзкий осадок, который остался у нормальных людей от псевдопатриотической истерики, устроенной вокруг победы российской сборной по хоккею на олимпийском турнире. Про спорт, превращенный российской госпропагандой в войну, про великодержавное имперское надувание щек с криками «Ха-ха, новый Сталинград, можем повторить, да мы вас так и растак!», которое при ближайшем рассмотрении является ничем иным как проявлением мелкого провинциализма.

Очень правильную и своевременную, особенно если учесть недавнее воинственное послание... И обсуждение статьи удалось на славу, казалось бы, показало правоту автора нагляднее некуда.

Только лично меня не покидает одна невеселая мысль. Насколько уместна сегодня в России эта фраза автора: «Так делают нормальные люди, и никак иначе.» Именно в России, сегодняшней. На восемнадцатом году «стабильности». Нормально ли в этой стране, исковерканной циничной боевой госпропагандой, откровенным, каким-то нарочито-показным беззаконием и высочайшей ложью, поведение, описанное автором? Нормально после многолетней псевдопатриотической государственной спортивной истерики произнести: это спорт, а не война? Нормально «поблагодарить противника за хорошую игру, пожелать ему удачи в будущем и жить дальше»? После восемнадцати лет насильственного изменения не только российского конституционного строя, но и нравственного ДНК российского общества, восемнадцати лет целенаправленного растления на уровне сознательной государственной политики с применением всей мощи государственного аппарата, которому подверглось все население страны от мала до велика.

Не пора ли честно признаться самим себе, что норма Дмитрия Щеглова, норма любого воспитанного образованного человека, заданная всей великой российской многовековой культурой, стала сегодня уделом единиц, которые еще не растеряли раз и навсегда установленные нравственные ориентиры в нынешнем водовороте цинизма и круглосуточной государственной пропагандистской лжи, орущей, визжащей, нашептывающей:

«Чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде. Все вокруг врут, предают и воруют. И ты не зевай. Кто смел, тот и съел. Ничего не стесняйся. Для нас обмануть, сподличать — не грех. Лишь бы во благо и лишь бы не поймали. А и поймают. Ври, запирайся, никогда не раскаивайся и не извиняйся. Так делают только слабаки. Падающего пни. Доброго обмани. Бессребреника продай. Честного и искреннего оболги. Чем он лучше тебя? Будь готов зазевавшегося соседа в подходящий момент обобрать до нитки. Подкрадывайся тихо незаметно, стреляй в спину и из-за угла, гордись этим, как героическим подвигом. Называй продолжением славных воинских традиций, и все сойдет тебе с рук. Ибо чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде...»

После десяти лет разброда и шатания, Россия сосредоточилась, приняла свой исторический нормальный (?) вид. Власть на выборах опять сменить невозможно. СМИ выстроены в машину пропаганды. «Органы» занимаются инакомыслящими, правами человека — генерал милиции, армия чинуш правит бал. Победу присвоили себе нечистые на руку люди, дабы прикрыть миллионами павших свои преступления. Крым аннексирован. Наша крепость осаждена. Война со всем цивилизованным миром объявлена и идет полным ходом. Даже детей никто давно не жалеет, закон подлецов работает себе шестой год, и подлецы, его принявшие, чувствуют себя превосходно.

Спорт снова превратился в оружие пропаганды советско-российского «образа жизни», спортивное состязание объявлено военными действиями, соперник считается врагом, а победитель получает воинские почести. Норма для сегодняшней России это так и не признать совершенно уже всем очевидного существования на протяжении нескольких лет государственной системы по принятию и сокрытию следов принятия допинга, которую прекрасно описал недавно прозревший Олег Владимиров в своей статье «Олимпиада». Нормой считается, что втянутые в работу этой допинг-машины спортсмены, врачи и тренеры не только не проронили ни слова раскаяния, но, наоборот, как один все опровергали и твердили о заговоре против российского спорта. Нормально, что информаторы ВАДА, раскрывшие этот государственный обман, объявляются предателями Родины и врагами народа, а Григорий Родченков просто исчадием ада.

Государственное информационное агентство МИА «Россия сегодня», бывшее РИА Новости, в ответ на письмо-рекомендацию некоего депутата Госдумы министру культуры с требованием «не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России», без всякого стеснения публикует расстрельный список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах». Под смачным заголовком: «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну.» Не власть, не царящие здесь нравы, не политику государства, а, ни больше ни меньше, всю страну... Враги народа.

И удивляться подобному выплеснувшему на страницы государственного издания безумию не приходится. Ведь пятый год возглавляет это федеральное унитарное предприятие никто иной как бесноватый пропагандист г-н Киселев (Дмитрий), он же «превратить в радиоактивный пепел», он же «сжигать сердца геев». Но ни российское государство, ни российское общество не ощущают никакого дискомфорта.

Это все, к моему глубокому сожалению, и есть российская наинормальнейшая норма. Вся эта гнусная мерзость, при первой возможности вынырнувшая из совка. Новая старая российская норма.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 502, комментариев: 26


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Комментарии:
tanatos49
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Сегодня в 11:23
Ой ну, что вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь.
tanatos49
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Сегодня в 11:28
>>Не пора ли честно признаться самим себе, что норма Дмитрия Щеглова, норма любого воспитанного образованного человека, заданная всей великой российской многовековой культурой, стала сегодня уделом единиц<<
И так приятно записать в это число избранных себя любимого?
Не так ли? Элита вы наша ненаглядная и непогрешимая.
Андрей Захаров
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Сегодня в 11:48
Дмитрий Щеглов выразил мнение не единиц, а разумного большинства!
tanatos49 Андрей Захаров
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Сегодня в 11:59
Давайте перечислим это большинство поимённо...
Максимум, что может выразить Д. Щеглов это своё мнение. Или были какие-то выборы среди "разумного большинства" и его выбрали представителем?
Александр Мазурин Андрей Захаров
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Сегодня в 12:08
Странно, что этого большинства не видно ни на властных трибунах, ни на телевидении, ни в печатных СМИ. Еще страннее, что мнение государства Россия, которое на СИАПРЕСС озвучивает за бюджетный счет отвязный тролль танатос, прямо противоположно мнению этого разумного большинства.
Цитатель
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Сегодня в 12:11
Прикольно) Дежурный "патриот" тут же подтверждает всё, что написали Щеглов и Мазурин. Где их таких дешёвых набирают? Неужели и там бюджет пилят?? Ай-яй-яй...
tanatos49 Александр Мазурин
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Сегодня в 12:12
>>озвучивает за бюджетный счет отвязный тролль танатос<<
Ути пути
Т.е. тяжкая ноша "воспитанного образованного человека" позволяет вам делать такие заявление и без чувство гадливости?
tanatos49 Цитатель
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Сегодня в 12:13
Забавно) А вот и дежурное "разумное большинство" прискакало. Что бы успеть примкнуть к Элите, а то спать не сможет.
Андрей Захаров tanatos49
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Сегодня в 12:30
Внесу поправку. Его мнение совпало с мнением разумного большинства.
tanatos49 Андрей Захаров
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Сегодня в 12:35
Ааа... Может тогда вы опросы какие проводили, или сердце подсказало?
Или позиция "все вокруг пида*сы, один я стою в белом" позволяет нести любую чушь?
Александр Мазурин Андрей Захаров
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Сегодня в 12:35
Его мнение совпало с моим, может быть, с вашим. Но где это большинство? Где вы его видите, позвольте спросить.
Швондер
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Сегодня в 12:44
Тарунитазик, а у пыни и диссертация спыненная)))) Ну ничо нормально толку нет сделать
tanatos49 Александр Мазурин
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Сегодня в 12:52
Действительно, нет никакого "разумного большинства", иначе как быть частью элитного меньшинства, которое с высоты своего Олимпа взирает на никчёмные толпы внизу
Александр Мазурин tanatos49
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Сегодня в 13:11
Что вы все суетитесь-то, неугомонный отвязный бюджетный тролль? С вами никто не разговаривает.
tanatos49 Александр Мазурин
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Сегодня в 13:30
Спасибо, что снизошёл до просто до смертного, о, Великий! Только твой свет, не сломленный пропагандой лжи и воровства, освещает этот бренный мир!
Швондер
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Сегодня в 13:53
Да подавись не жалко
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 13:55
Исчо один ылитный выполз?
Швондер
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Сегодня в 13:58
Чо кокаин, разбавленный тайдом, занюхнул?
Марина Соболевская
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Сегодня в 14:05
ну чего вы на личности-то переходите, авторы - никишны? По большому счёту Мазурин прав. Нормальные люди Киселева и иже с ним, то есть сегодняшнее ТВ, смотрят только, чтобы поржать - как выражается молодь. Везде враньё, отписки, порядочных людей - единицы. А во властных структурах их вообще практически нет. В моральном плане упали ниже плинтуса. И не из совка вынырнула эта гнусная мерзость. Это просто воплощение плана Даллеса в сегодняшнюю российскую действительность на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне..Наверно, им за это платят . Может быть тем, что разрешают мотаться по цивилизованным европам-америкам, заводить там счета и недвижимость, обучать деток и т.д. Жаль, что поколения губят своей подлой аморальностью. Сегодня просто всё г..но поднялось вверх. И без матроса Железняка вряд ли утонет...
Александр Мазурин Марина Соболевская
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Сегодня в 14:20
Как же не из совка? Преследование инакомыслия, цензура, лживая госпропаганда, власть, пришедшая править навсегда, доносительство и предательство, суд с законом, что дышло, непогрешимые всевластные никогда не ошибающиеся "органы", церковь, радостно аплодирующая власти, народ, который только и может единогласно поддержать "политику партии и правительства", а кто против, тот враг народа, спорт, как война, как оружие пропаганды "советского образа жизни", "осажденная крепость", воюющая со всем миром, в которой все идет на войну. На этой дряни совок и держался 70 лет. Как же "не из совка вынырнула эта гнусная мерзость", если даже "план Даллеса" ваш, написанный советскими же пропагандистами, прямиком оттуда? Эх...
tanatos49
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Сегодня в 14:22
>>Везде враньё, отписки, порядочных людей - единицы<<
И к какой же категории вы себя причисляете? Неужели к тем редким исключениям, что не поддались тлетворному влиянию "плана Даллеса"?
tanatos49 Александр Мазурин
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Сегодня в 14:28
>>Преследование инакомыслия... а кто против, тот враг народа...<<
Кого же это напоминает, хммм.... Кто тут любит записывать всех кто против в бюджетные тролли? Как же его зовут?
Александр Мазурин tanatos49
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Сегодня в 16:36
Как это "всех"? Вы один тут близко к тексту своими словами телек пересказываете за бюджетный счет. И врагом вас никто не объявляет. Много чести. Вы же не от души эту не свою чушь несете - по долгу службы.
tanatos49 Александр Мазурин
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Сегодня в 17:01
Что ж вы как уж на сковородке извиваетесь? Не красит это "воспитанного образованного человека"
Андрей Захаров tanatos49
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Сегодня в 17:17
Я-же акцентировал внимание на "разумных".
Если вы солидарны с публикациями в которых сравнивали 2 победы, к вам это не относится.
Победа была очень достойна, но принижать соперников (не противников) фотожабами - перебор. Не команда Германии затевала чехарду с санкциями и вели себя они очень достойно.
Г-ну Мазурину: не РФ первая политизировала олимпийские игры, передергивать тоже не нужно. Кто девушку ужинает, тот и танцует. А от РФ МОКу с ВАДА не так много перепадает
Александр Мазурин Андрей Захаров
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Сегодня в 18:37
Это не РФ "первая" устроила в Сочи допинговый триумф воли во славу Путина??? Превратила систему по борьбе с допингом в систему по его принятию и покрытию следов с привлечением всей мощи госаппарата? Вместо праздника олимпизма не ваша эта "РФ", а, вернее, подлецы, творящие от ее имени свои мерзости, устроили цирк с баночками с мочой и вообще черт знает что? А кто, если вы уж решили не передергивать?

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