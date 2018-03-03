Оценка «3+». Почти половина читателей siapress.ru не слишком довольна безопасностью в сургутских школах// ИНФОГРАФИКА

Почти треть (28,9%) читателей siapress.ru, участвовавших в опросе, считают «удовлетворительным» уровень безопасность в сургутских школах. Почти столько же (25,4%) затрудняются оценкой. При этом 18 процентов голосовавших считают, что безопасность в школах города «плохая», а 13,3 процента – «очень плохая». Куда меньше наших читателей придерживаются обратного мнения. Лишь 11,2 процента из них оценивают уровень безопасности как «хороший», а 3,2 процента как «отличный».

Проблема с обеспечением безопасности в российских школах стала актуальна после серии нападений на учеников и учителей в нескольких образовательных учреждениях, которые произошли в январе.