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​Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.

1. Архитекто́ника (от греч. architektonike — строительное искусство) —художественное выражение структурных закономерностей конструкции здания. Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в ритмичном строе форм, делающем наглядными статические усилия конструкции. Отчасти она проявляется и в пропорциях, цветовом строе произведений и т.п. В более широком смысле архитектоника — композиционное строение любого произведения искусства, обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

2. Баля́сины — невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц и т.д.

3. Алла прима, а ля прима (от итал. a la prima — «в один присест») — разновидность техники масляной живописи (также используется и в акварели), позволяющая выполнить картину за один сеанс (или в два или более сеанса, но по отдельным частям, каждая в один слой).

4. Верниса́ж (фр.vernissage, буквально — «покрытие лаком») — открытие в торжественной обстановке художественной выставки, на которой присутствуют специально приглашенные лица. Название родилось из традиции французских художников перед открытием своей выставки покрывать картины лаком для большего визуального эффекта.

5. Бекстейдж — действия, процессы, которые не видит зритель — «за кулисами», «за сценой», «за кадром». От англ.: backstage (закулисье, закулисный, находящийся за кулисами). Термин чаще всего используется в модельном бизнесе, в сфере кино. Подразумевает то, что происходит за кулисами, до выступления или в процессе съемок.

6. Голландский угол (англ. Dutch Angle, также немецкий угол) — термин для обозначения специфического приема фотографии или кино. Этот прием часто используется, чтобы показать душевные волнения или напряженное состояние героя. Голландский угол получается, когда камера смотрит на героя снизу вверх, при этом горизонт должен быть завален набок. Большинство кадров, снятые с голландского угла, статичные.

7. Аллегро (итал. Allegro, переводится как весело, бодро, радостно) — музыкальный термин итальянского происхождения. Между пятью главными степенями движения музыкальной передачи (largo, andante, moderato, allegro, presto), называемыми темпами, allegro занимает четвертое место.

8. Альт (итал.alto, фр. hautecontre; от лат.altus — высокий) — первоначально назывался голос, который был выше тенора, исполнявшего главную мелодию: cantus formus, иначе фальцетто. Позднее обозначает низкий голос у женщин и мальчиков. Он считается вторым из четырех главных родов человеческого голоса: сопрано, альт, тенор и бас, и подобно трем остальным, является в различных степенях. Поэтому различают низкий и более высокий альт.

9. Абреже́ сокращенная передача, выписка, извлечение из сочинения.

10. Аллитерация (лат. ad к, при + litera буква) — в стихах, реже прозе — повторение одинаковых или созвучных согласных звуков, например: «Мой милый маг, моя Мария» (Брюсов).

Предыдущий материал этой рубрики здесь.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 25, комментариев: 0


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