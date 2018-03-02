​Местный и неинтересный. Голосующая аудитория siapress.ru не следит за спортивными событиями Сургута // ИНФОГРАФИКА

Большая часть (59,8 процента) голосующей аудитории siapress.ru рассказали, что не наблюдают за событиями в местном спорте. Частично интересуются спортом 27,4 процента проголосовавших. И лишь 12,8 процента респондентов постоянно интересуются спортивными событиями Сургута.

Напомним, что сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» готовится к двум домашним матчам супрелиги. Первый назначен на 4 марта в спорткомплексе «Энергетик» против «Спартака-Приморье» начало в 17:00. Второй поединок состоится против «Иркута» 7 марта в 19:00. Вход на трибуны свободный.