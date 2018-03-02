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Орудие для «мирного» времени

Занятная вещь произошла во время очередного виража в отношениях сургутской администрации и городских депутатов. Пока все обсуждали, как ловко дума нейтрализовала спорные инициативы чиновников, мало кто обратил внимание на «орудие», которым это было сделано. Проект «300 сургутян», созданный депутатами в прошлом году, вызывал определенный скепсис, но довольно неожиданно оказался весьма действенным инструментом мягкой политической борьбы.

Не секрет, что российские власти на всех уровнях любят прибегать к мнению населения для придания большей легитимности своих решений. Эффективность у таких манипуляций обычно невысокая, а главное – они не отражают реальное положение дел. Но в случае с сургутской думой получилось иначе. Из проекта «300 сургутян» получился неплохой социологический инструмент для независимой оценки общественного мнения. Независимого, как показала последнее заседание думы, прежде всего от городской администрации. Смущает разве что использование проекта не по прямому назначению, а для политического спарринга с администрацией города.

Хотелось бы, все-таки, увидеть, как «300 сургутян» становится не только действенным механизмом взаимодействия власти с населением, но и инструментом гражданского общества, который бы влиял на общественные настроения в городе, а не занимался исключительно их мониторингом.

Одна из проблем в диалоге между государством и населением заключается в том, что народ зачастую просто не понимает инициатив власти. Причина не в нежелании людей понимать их, а в том, что им просто ничего толком не объясняют. В Сургуте, в одном частном случае, эту проблему можно было бы решить с помощью проекта «300 сургутян».

Через его участников можно было бы ретранслировать инициативы чиновников и депутатов, объясняя их на человеческом языке. Как вариант, это может быть какая-то общественная работа со стороны тех самых «300 сургутян». В этом случае у жителей города не будет возникать вопроса «Чего это власть учудила?».

Тогда этот инструмент пригодится не только для политического противостояния, но и в «мирное» время.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 285, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 17:26
а кто эти 300 негритят, и вообще чёйта за зверь такой, ой мама Йося чёйа пропусииил, Э! кто в курсе поведайте

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