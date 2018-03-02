ТОП-10 самых высоких ставок по вкладам в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Сейчас для тех, кто хочет получить дополнительный доход на «свободные» средства, есть масса различных предложений по их инвестированию. Но на протяжении многих лет наиболее популярными остаются вклады в банках — россияне не любят рисковать, предпочитая приумножать свой капитал по старинке.

СИА-ПРЕСС составил ТОП-10 самых доходных вкладов в финансовых организациях, представленных в Сургуте. За основу взят срок на 1 год и сумма в 1 млн рублей.

Отметим, что мы не сотрудничаем с участниками рейтинга — он составлен из информации, предоставленной в открытый доступ, и при помощи портала "Банки.ру"

Кстати, самыми популярными банками по объему вкладов России в декабре 2017 — январе 2018-го стали:Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Бинбанк, ФК Открытие, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Московский кредитный Банк.

10 место. 7,20% годовых

Почта Банк. Вклад «Капитальный»

Минимальная сумма вклада: 50 тысяч рублей

Доход: 72 395 рублей

Выплата процентов: в конце срока

Капитализация: -

Пополнение: возможно, но есть ограничения

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: на льготных условиях

Увеличение ставки: +

Автопролонгация: +

7-9 место. 7,25% годовых

Российский капитал. Вклад «Доходный»

Минимальная сумма вклада: 700 тысяч рублей

Доход: 78 459 рублей

Выплата процентов: в конце срока на текущий счет или на счет банковской карты

Капитализация: -

Пополнение: возможно, но есть ограничения

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: по ставке до востребования

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: +

Банк «ФК Открытие». Вклад «Космолет – непополняемый»

Минимальная сумма вклада: 10 тысяч рублей

Доход: 75 385 рублей

Выплата процентов: ежемесячно

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента: выплата начисленных процентов на счет или добавление к сумме вклада

Пополнение: -

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: по ставке до востребования

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: -

Особые условия: требуется открытие карты

Промсвязьбанк. Вклад «Мой доход»

Минимальная сумма вклада: 100 тысяч рублей

Доход: 72 897 рублей

Выплата процентов: в конце срока

Капитализация: -

Пополнение: -

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: на льготных условиях

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: возможна не более трех раз

6 место. 7,35% годовых

Банк Финсервис. Вклад «Решение онлайн»

Минимальная сумма вклада: 1 млн рублей

Доход: 74 104 рублей

Выплата процентов: в конце срока на счет банковской карты

Капитализация: -

Пополнение: возможно, но есть ограничения

Частичное снятие: +

Досрочное расторжение: на льготных условиях

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: +

Особые условия: вклад открывается только через интернет-банк

4-5 место. 7,40% годовых

Бинбанк. Вклад «Максимальный процент»

Минимальная сумма вклада: 10 тысяч рублей

Доход: 74 405 рублей

Выплата процентов: в конце срока

Капитализация: -

Пополнение: -

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: по ставке до востребования

Увеличение ставки: возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

Автопролонгация: +

Совкомбанк. Вклад «Максимальный доход (в рублях на три года)»

Минимальная сумма вклада: 30 тысяч рублей

Доход: 74 000 рублей

Выплата процентов: в конце срока на счет банковской карты рассрочки «Халва»

Капитализация: -

Пополнение: возможно, но есть ограничения:

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: на льготных условиях, за неполный период — по ставке до востребования

Увеличение ставки: +

Автопролонгация: +

Особые условия: Вклад оформляется на срок 1095 дней

1-3 место. 7,50% годовых

Ренессанс Кредит. Вклад «Ренессанс Доходный»

Минимальная сумма вклада: 30 тысяч рублей

Доход: 75 411 рублей

Выплата процентов: в конце срока на текущий счет или на счет банковской карты

Капитализация: -

Пополнение: -

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: на льготных условиях

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: +

Кредит Европа Банк. Вклад «Оптимальный на 1 год»

Минимальная сумма вклада: 100 тысяч рублей

Доход: 75 616 рублей

Выплата процентов: ежемесячно

Капитализация: -

Пополнение: -

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: по ставке до востребования

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: +

Особые условия: Можно оформить до 31 марта 2018 года. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Агропромкредит. Вклад «Максимум»

Минимальная сумма вклада: 5 тысяч рублей

Доход: 76 027 рублей

Выплата процентов: в конце срока

Капитализация: -

Пополнение: возможно, но есть ограничения

Частичное снятие: -

Досрочное расторжение: по ставке до востребования

Увеличение ставки: -

Автопролонгация: +

Подчеркнем, что некоторые банки предлагают ставки по вкладам и выше 7,5% годовых. Но в этих случаях необходимо соблюсти ряд условий, типа «заключить договор инвестиционного страхования жизни» или «одновременно приобрести пай (паи) паевых инвестиционных фондов» и так далее.

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