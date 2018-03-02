ТОП-10 самых высоких ставок по вкладам в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Сейчас для тех, кто хочет получить дополнительный доход на «свободные» средства, есть масса различных предложений по их инвестированию. Но на протяжении многих лет наиболее популярными остаются вклады в банках — россияне не любят рисковать, предпочитая приумножать свой капитал по старинке.
СИА-ПРЕСС составил ТОП-10 самых доходных вкладов в финансовых организациях, представленных в Сургуте. За основу взят срок на 1 год и сумма в 1 млн рублей.
Отметим, что мы не сотрудничаем с участниками рейтинга — он составлен из информации, предоставленной в открытый доступ, и при помощи портала "Банки.ру"
Кстати, самыми популярными банками по объему вкладов России в декабре 2017 — январе 2018-го стали:Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Бинбанк, ФК Открытие, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Московский кредитный Банк.
10 место. 7,20% годовых
Почта Банк. Вклад «Капитальный»
Минимальная сумма вклада: 50 тысяч рублей
Доход: 72 395 рублей
Выплата процентов: в конце срока
Капитализация: -
Пополнение: возможно, но есть ограничения
Частичное снятие: -
Досрочное расторжение: на льготных условиях
Увеличение ставки: +
Автопролонгация: +
7-9 место. 7,25% годовых
Российский капитал. Вклад «Доходный»
Минимальная сумма вклада: 700 тысяч рублей
Доход: 78 459 рублей
Выплата процентов: в конце срока на текущий счет или на счет банковской карты
Капитализация: -
Пополнение: возможно, но есть ограничения
Частичное снятие: -
Досрочное расторжение: по ставке до востребования
Увеличение ставки: -
Автопролонгация: +
Банк «ФК Открытие». Вклад «Космолет – непополняемый»
Минимальная сумма вклада: 10 тысяч рублей
Доход: 75 385 рублей
Капитализация: ежемесячно по выбору клиента: выплата начисленных процентов на счет или добавление к сумме вклада
Пополнение: -
Досрочное расторжение: по ставке до востребования
Особые условия: требуется открытие карты
Промсвязьбанк. Вклад «Мой доход»
Минимальная сумма вклада: 100 тысяч рублей
Выплата процентов: в конце срока
Досрочное расторжение: на льготных условиях
Автопролонгация: возможна не более трех раз
6 место. 7,35% годовых
Банк Финсервис. Вклад «Решение онлайн»
Минимальная сумма вклада: 1 млн рублей
Выплата процентов: в конце срока на счет банковской карты
Пополнение: возможно, но есть ограничения
Досрочное расторжение: на льготных условиях
Особые условия: вклад открывается только через интернет-банк
4-5 место. 7,40% годовых
Бинбанк. Вклад «Максимальный процент»
Минимальная сумма вклада: 10 тысяч рублей
Выплата процентов: в конце срока
Досрочное расторжение: по ставке до востребования
Увеличение ставки: возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
Совкомбанк. Вклад «Максимальный доход (в рублях на три года)»
Минимальная сумма вклада: 30 тысяч рублей
Выплата процентов: в конце срока на счет банковской карты рассрочки «Халва»
Пополнение: возможно, но есть ограничения:
Досрочное расторжение: на льготных условиях, за неполный период — по ставке до востребования
Особые условия: Вклад оформляется на срок 1095 дней
1-3 место. 7,50% годовых
Ренессанс Кредит. Вклад «Ренессанс Доходный»
Минимальная сумма вклада: 30 тысяч рублей
Выплата процентов: в конце срока на текущий счет или на счет банковской карты
Досрочное расторжение: на льготных условиях
Кредит Европа Банк. Вклад «Оптимальный на 1 год»
Минимальная сумма вклада: 100 тысяч рублей
Выплата процентов: ежемесячно
Капитализация: -
Пополнение: -
Частичное снятие: -
Досрочное расторжение: по ставке до востребования
Увеличение ставки: -
Автопролонгация: +
Особые условия: Можно оформить до 31 марта 2018 года. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Агропромкредит. Вклад «Максимум»
Минимальная сумма вклада: 5 тысяч рублей
Выплата процентов: в конце срока
Пополнение: возможно, но есть ограничения
Досрочное расторжение: по ставке до востребования
Подчеркнем, что некоторые банки предлагают ставки по вкладам и выше 7,5% годовых. Но в этих случаях необходимо соблюсти ряд условий, типа «заключить договор инвестиционного страхования жизни» или «одновременно приобрести пай (паи) паевых инвестиционных фондов» и так далее.
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