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О главном в «Нашем времени»

Учреждение по работе с молодежью «Наше время» 9 марта празднует свой 25-летний юбилей. За годы работы было трудоустроено более 100 тысяч молодых ребят, и только за прошлый год более 2 тысяч. Директор «Нашего времени» Елена Любашина рассказала корреспонденту siapress.ru о том, почему учреждение важно для города, чему учит труд детей, и с какими проблемами на сегодняшний день столкнулась организация:

Я работаю в «Нашем времени» с 1996 года. Начинала с должности мастера-бригадира, потом стала педагогом организатором, далее замдиректора и сейчас я руковожу учреждением. Для меня это целая жизнь, где я прошла путь становления себя как личности, специалиста, профессионала. Вместе с тем я видела, как менялись судьбы детей приходивших работать. На днях встретила девушку, в 97-ом году она была бойцом молодежного трудового отряда. Сейчас она мама двоих детей и счастливый человек, она сказала мне: «Если бы не Вы с Вашим «Временем» неизвестно, что из меня бы получилось».

В то неблагоприятное время, в девяностые, ребята, приходившие к нам, позже признавались, что им повезло, они могли подрабатывать, получать за это деньги, заниматься творчеством и общаться. В числе наших выпускников такие именитые люди, как актер Александр Новин, снявшийся в картине 2017 года «Время первых», депутат Тюменской областной думы с 2009 по 2016 год Виктор Буртный, ведущий, блогер Антон Хралович и еще множество достойных людей, которые сейчас трудятся на благо города и округа. Самое ценное, что получают наши ребята – это возможность видеть хорошее в жизни.

Молодежь, устраиваясь работать в 14-17 лет, учится ответственности и умению обращаться с деньгами, копить их. Известный всем опыт, когда ты, получая карманные деньги от родителей, тратишь их легко, а заработав своим трудом, задумываешься на что можно накопить и экономишь. Конечно, бывают и случаи, когда ребенок из социально сложной семьи, и он помогает родителям своей зарплатой.

Ребята у нас работают не только в летний период, как некоторые думают. Ежемесячно круглый год мы предоставляем 90 временных рабочих мест и с июня увеличиваем их число до 300. Временное трудоустройство, кстати, касается работы в бригадах по благоустройству города. Таким образом, ребята устраиваются на 1 месяц. Также у нас есть возможность для постоянного трудоустройства на собственных предприятиях, где ребята могут работать год и более – это клуб-кафе Собеседник, швейно-вязальное отделение, цех шелкографии и полиграфии, мини-прачечная. Здесь трудоустроены 40 ребят.

Помимо этого, у нас есть отдел по работе с молодежью, отвечающий за творческую составляющую. Сотрудники организуют спортивные, познавательные, культурные мероприятия, которые в нерабочее время объединяют ребят, дают возможность пообщаться, раскрыть свои таланты, отдохнуть и научиться чему-то новому. Например, сейчас мы реализуем проект с бизнес-тренером Константином Бороздиным «Финансовая грамотность». Константин рассказывает молодым ребятам о том, что такое бюджет, как его распределяют, как соотносить потребности, желания и свои доходы. Желающих посетить такие практические занятия очень много.

Если задуматься: треть населения города Сургута прошла через «Наше время», и большинству это очень помогло в жизни, изменило их ценностные ориентиры, сделало ответственными. Более того, получая первый трудовой навык, молодой человек открывают свою трудовую книжку и, в конце концов, нарабатывает стаж, что очень пригодится в будущем.

На данный момент, главный вопрос для учреждения стоит в том, одобрит ли администрация города на мартовской бюджетной комиссии финансирование «Нашего времени», потому что заложенных 10 миллионов 300 тысяч хватит на отплату временного труда нашим подопечным до середины июня 2018 года.

Мы собрали все необходимые документы, теперь остается ждать ответа чиновников. Конечно, мы рассчитываем только на лучшее. Также остро стоит проблема нехватки мест в летнее время, когда для подростков особенно актуальна возможность поработать. Будь у учреждения дополнительно 300 рабочих мест, ребята бы не стояли в огромных очередях, и всем бы хватило мест. Надеюсь, юбилейный год будет успешным для «Нашего времени» и эти вопросы решатся положительно.

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


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Сегодня в 09:43, просмотров: 240, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 11:25
Мадам, а зачем нам нужны ваши коммунально бытовые лавченки, а особенно псевдообщепит "собеседник" бабло отмывать на корпоративах с бухлом, думаю депы должны внимательно посмотреть всю вашу деятельность, а особенно финансово-хозяйственную деятельность и штатное состояние, как собственно давно перетряхнуть все ваши типа производственно молодежкины конторки на предмет эффективности, походу вы есть пережиток прошлого, и вам пора на свалки истории, а не бабло клянчит

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