​Читатели siapress.ru не изменили своего отношения к выборам президента, запланированным на 18 марта // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru (70 процентов) заявили, что их отношение к участию в выборах никак не изменилось за последние два месяца. 54,6 процента из них сохранили за собой решение пойти на выборы, оставшиеся 19,4 процента также не изменили своих планов и не пойдут на выборы.

Противоположную сторону заняли 19,7 процента респондентов. Они свое отношение к участию в выборах изменили. 7,6 процента из них не планировали идти на выборы, но пойдут. 12,1 процента наоборот планировали голосовать, но передумали.

Не смогли определиться с вариантом ответа 6,3 процента опрошенных.