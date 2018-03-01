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Как оформить права собственности по «дачной амнистии»? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает «дачную амнистию» еще на два года, то есть до 1 марта 2020 года. Напомним, программа заработала в 2006 году, она позволяет зарегистрировать права собственности на индивидуальные жилые дома и земельные участки в упрощенном порядке. Всего с момента старта программы и до конца прошлого года в стране было зарегистрировано почти 12,8 млн прав по «дачной амнистии», а в 2017 году — почти 295 тысяч прав.

Преимущества «дачной амнистии»

Упрощенная процедура подразумевает, что для оформления жилой постройки нет необходимости предоставлять разрешение соответствующих служб на ее введение в эксплуатацию, а для нежилого помещения на дачном участке не понадобится и разрешение на его строительство.

Также программа отменяет необходимость проводить длительную и дорогостоящую процедуру межевания, постановки на кадастровый учет. Дает возможность узаконить самовольные постройки (реконструкции) (в том числе имеющие нарушения проектных и строительных нормативов), распоряжаться объектами амнистии по своему желанию (продажа, дарение, мена, завещание). Плюс можно будет в последующем закладывать недвижимость для получения кредитных средств, в жилых домах, дачных домиках зарегистрировать себя, родственников и иных лиц и прочее.

Требования к земельным участкам и строениям для участия в программе

Требования к земельному участку:

  1. земля должна быть получена в законное обладание владельца ранее 30 октября 2001 года;
  2. участок гражданину предоставлен (но не оформлен) на праве: собственности; пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования; либо если не установлен вид права.
  3. Назначение земли: для ведения личного подсобного хозяйства; дачное хозяйство, огородничество, садоводство; индивидуальное гаражное или жилищное строительство.

Требования к строениям:

  1. «Дачная амнистия» касается следующих построек: гараж; жилой дом (готовый, либо незавершенный), имеющий не более трех этажей и полагающейся для одной семьи; иные вспомогательные помещения (баня, хозблок, беседка, сторожка, сарай и подобное).
  2. Строения должны быть возведены на участке для ведения личного подсобного хозяйства либо предназначенное под дачное хозяйство, огородничество, садоводство; индивидуальное гаражное или жилищное строительство.

Отметим, что для строений период создания не имеет значения. Объекты, построенные на коммерческих землях, не подпадают под «дачную амнистию».

Необходимые документы

Собрав необходимый пакет документов, гражданину необходимо предоставить его в МФЦ или Росреестр.

Список документов для оформления в собственность постройки:

  • заявление;
  • паспорт заявителя;
  • кадастровый план участка земли, находящейся под строением или под планируемым зданием;
  • кадастровый план уже возведенного дома;
  • правоустанавливающий документ на землю;
  • техпаспорт постройки (декларация);
  • квитанция, подтверждающая оплату пошлины;

Кадастровый план может не потребоваться в таких ситуациях: в отношении участка земли имеется заключение некоммерческой организации о том, что на земле находится недвижимость; если строение уже внесено в госреестр; если объект недвижимости по закону не предусматривает получение разрешения на строительство (может потребоваться документ, подтверждающий, что строение расположено строго в пределах участка).

Список документов для оформления в собственность земельного участка:

  • заявление;
  • декларация о земельном участке, заполненная самостоятельно
  • документ, подтверждающий выделение земельного участка (любые акты госорганов, выписка из хозяйственной книги и прочее).
  • квитанция об оплате госпошлины.

Читайте предыдущую консультацию Лилии Сулеймановой «Как принять участие в государственной программе «Семейный автомобиль-2018»?


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Сегодня в 17:37, просмотров: 186, комментариев: 0


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