​Повышение суверенного рейтинга РФ – сильный, но короткий позитив // ТЕКСТ, АУДИО

Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Минувшая неделя прошла под девизом покупок на просадке при поддержке дорожающей нефти и общего внешнего позитива. Нефть крепчает благодаря падению запасов энергоресурсов в США и планам ОПЕК+ продлить сделку после 2018 года. Цены на баррель Brent выросли за неделю на 3,5%, индекс МосБиржи увеличился примерно на ту же величину. На фондовых площадках США также наблюдался очень уверенный рост котировок, что к концу недели обеспечило благоприятный внешний фон.

Росту на нашем рынке способствовала и макростатистика: по новым данным, экономика России заметно подросла в январе. Хотя не обошлось и без ложки дегтя: так, протоколы заседания Федеральной резервной системы продемонстрировали разность позиций членов комитета в отношении темпов ужесточения монетарной политики, вызвав при этом спекуляции более агрессивного повышения ставок в этом году.

Повышение суверенного рейтинга России агентством S&P до «инвестиционной» категории, очевидно, улучшает отношение рынка к российскому риску. Решение рейтингового агентства отражает способность страны выдерживать санкции и низкие цены на сырьевые товары. Это позитивно для российского рынка, однако позитивная реакция, скорее всего, ограничится одной-двумя сессиями. Главным образом это положительный драйвер для долгового рынка РФ (облигации, еврооблигации), а уже во вторую очередь для российских акций.

Ключевой драйвер рост российского рынка акций в свете пересмотра суверенного рейтинга – это иностранные притоки в фонды, ориентированные на российский рынок. С самого начала января мы видели рекордные за последние годы объемы внешних покупок. Затем последовала временная пауза и вот уже несколько дней мы опять видим повышенный интерес иностранных инвесторов. На наш взгляд, это преимущественно краткосрочная история, которая может завершиться в течение ближайших дней.

Из инвестиционных инструментов лучше всего этой цели отвечает структурный продукт. В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.

Условным недостатком инструмента является его срочность – как и депозит, структурный продукт не предусматривает возможность досрочного закрытия с сохранением накопленной доходности.

Наилучший способ составить грамотно диверсифицированный портфель, «заточенный» под индивидуальную финансовую цель – это составление с профессиональным финсоветником Персонального финансового плана, который бы учитывал максимум параметров, таких как срок инвестиций, валюту накоплений, риск-профиль инвестора и т.д. Возьмем, к примеру, такие цели как образование в Европе, пассивный доход в старости и покупка автомобиля через три года – инструментарий для достижения этих целей будет сильно различаться.

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