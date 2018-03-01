На экране телевизора в столовой хоккей. Наблюдаю краем глаза, так как не фанат. В углу экрана обозначения: Cze и OAR с цифрами забитых шайб.

- Ну, как? – спрашивает коллега, занимающий очередь к раздаче за мною.

- Чехи с какой-то о-а-эр, - говорю. – Эмираты, что ли.

- Ты чё! Это ж наши!

В голове замешательство на доли секунды, потом сообразил, вспомнил. Сборная ОАР. Забавно получилось.

***

Сама дилемма «ехать или не ехать на Олимпиаду» у нас особо не обсуждалась. Всё равно, по большому счёту. Не наши проблемы. Ну, да: по-человечески жалко спортсменов, которые всю жизнь ради этого тренировались, а из-за политических хитросплетений от игр отстранены… Как-то глупо, конечно, что прямо такие мировые проблемы из-за баночек с мочой. С другой стороны, если уж игры политические, то надо быть последовательными в своей позиции. Не ехать, так всем вместе не ехать. Но не по указке Путина, а хотя бы вид сделать, что само спортивное сообщество так решило, общинным сходом, как традиционно на Руси. Разумеется, всем не запретишь. И чисто по человечески любому спортсмену своя карьера и крыша над головой и кусок хлеба для своей семьи важнее, чем страна, за которую он выступает. И публичное осуждение и бичевание тех, кто решил бы поехать на Олимпиаду вопреки мнению общины – оно излишне. Просто молчание и игнорирование.

Позабавило, как на лету переобулись профессиональные единороссы. Сначала кричали за бойкот. Потом дружно возопили, что «всегда за наших». Впрочем, что от них ждать. Им тоже хочется кормить семьи и жить в хороших квартирах, как и спортсменам.

***

Наблюдая то, что происходит после победы сборной ОАР над сборной Германии, вполне согласен с мнением Дмитрия Щеглова. Гадко. Очень обидно за лыжника Никиту Крюкова, который принципиально отказался ехать на Олимпиаду. Кто-то скажет, ему, мол, что. Он уже одну выиграл. А тут, типа, решил попиариться, т.к. чувствовал, что и без шансов сам… Но если бы промолчал и поехал, сейчас, возможно, тоже был бы чествован и награждён миллионной премией и немецким автомобилем.

***

И, вообще, удивительно: за что Российское правительство из государственного бюджета награждает людей, делавших свою спортивную карьеру, а не, пафосно выражаясь, «защищавших честь страны». А теперь происходит спешное возвеличивание, попытка из ниоткуда придумать большую победу «наших» над «немцами», потому что ничто не улучшает настроения народа, как маленькая победоносная война… Интересно, к чему бы это?

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