Для тех, кто хочет умно провести время в хорошей компании

24 февраля совместный проект Константина Бороздина и центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина сургутский киноклуб «Смотри и учись» отпраздновал свой первый день рождения. В субботу в 11.00 состоялась встреча клуба и работа с фильмом «Отель «Гранд Будапешт» режиссёра Уэса Андерсона. Каждый месяц независимости от пола, возраста, образования и профессии под крышей крупнейшей в городе читальни собираются люди, чтобы посмотреть кино и научиться чему-то новому. Автор инициативы и ведущий кинопросмотров, бизнес-тренер, специалист по организационному и личному развитию Константин Бороздин рассказал корреспонденту siapress.ru о том, чему и как учатся на встречах, кому стоит прийти и многое другое:

Синемалогия (кинопросмотры с дальнейшим обсуждением) существует в двух форматах: в первом случае обсуждаются художественные аспекты, например, работа режиссера, качество игры актеров, красота кадров и другие нюансы; во втором случае это – бизнес-обсуждения, рефлексия таких фильмов, как «Уолл Стрит», «Дьявол носит Prada», «Крестный отец», то есть тех, которые могут научить чему-либо в бизнес-контексте.

Наши встречи значительно отличаются: мы смотрим как правило известные фильмы и в совершенно разных жанрах – «Легенда №17», «Игра», «Жизнь Пи» и многие другие. И в диалоге друг с другом заостряем внимание на вещах, которые обычно остаются незамеченными. Мы рассматривали такие темы, например, как «Уметь управлять эмоциями», «Уметь принимать решения» и даже «Уметь признаться» накануне Нового года.

Как же выглядит встреча: ведущий озвучивает тему, 24 февраля – это «Уметь быть профессионалом». Далее мы рассуждаем о ключевых вещах, например, «Что формирует настоящего профессионала?». Перед просмотром выносим несколько вопросов, которые во время фильма стараемся держать в голове. После мы делимся впечатлениями и в ходе совместного конструктивного диалога отвечаем на наши вопросы. В финале мы выходим на общее глубокое понимание и качественное резюме, в том числе конкретные рекомендации, которые новы, актуальны и полезны для каждого участника встречи.

Кстати, в субботу киноклуб «Смотри и учись» отпраздновал свой первый день рождения. А самые приверженные участники получили весьма приятные подарки. Приятно было слышать очень позитивные отзывы и главное, что Киноклуб – это теперь уже важная и ценная история для жителей нашего города!

24 февраля мы смотрели красивый и богатый на послания фильм «Отель «Гранд Будапешт». Ключевая тема в киноленте – умение быть профессионалом. Сразу после просмотра несколько человек сказали, что фильм «вкусный», и это подходящий эпитет. По окончанию встречи люди уходили с выводами о том, что хороший профессионал всегда справляется с трудностями, стрессоустойчив, предугадывает желания своего клиента, ответственен, решителен, и умеет довести дело до конца. И это больше про личность, чем про набор профессиональных навыков.

Участники клуба – люди от 16 лет и до бесконечности. К нам приходят и родители с детьми, и сотрудники градообразующих предприятий, и предприниматели. Я бы рекомендовал кинопросмотры тем, кто хочет узнать что-то новое, в оригинальной форме; тем, кто любит думать и проводить время по-умному в умной и интересной компании. Мы ждем всех, кто занимается саморазвитием.

Кстати, следующая встреча традиционно состоится в последнюю или предпоследнюю субботу месяца. Скорее всего, мы воплотим нашу маленькую мечту: будет смотреть и учиться на примере мультфильма.

Справка siapress.ru: Участие в кинопросмотрах бесплатное. Количество мест ограничено. Дополнительная информация и регистрация по телефонам: 24-20-46 (по будням), 8-922-250-48-82 (по вечерам и выходным).

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!