Сургутские представители аптек не заинтересованы в решении проблем аптечной наркомании

Вы все помните инициативу общественников и родителей касаемо аптечной наркомании.

Проблема принимает широкий оборот. Аптеки, торгующие препаратами, не реагируют ни на контролирующие органы, ни на административные предупреждения, дежурства и рейды общественников с представителями МВД тоже не действует на их прекрасно отлаженный бизнес.

Известная аптека, которая получила название «неприступная крепость» по улице Губкина, пристроила к себе тамбур с затонированными окнами и поставила наружное наблюдение, не пускает туда даже представителей надзорных органов Югры. Вокруг аптеки и в подъездах этого дома обертки и коробки от медикаментов, жалобы жильцов на сборища неадекватных подростков тоже никак не принимаются в расчет. На самой обшивке аптеки большими цифрами нанесено граффити с номером телефона — реклама продажи препаратов. Такое возможно увидеть только в голливудских фильмах, но теперь и в Сургуте.

Общественники не провели митинг — администрация пообещала решить этот вопрос. На заседании 14 февраля было предложено создать комиссию по работе с данной проблемой, куда вошли общественные организации города, силовики и сама администрация. Одной из основных инициатив было принято создать некий аптечный союз. И подписать соглашение о содействии по решению общей проблемы города.

На встречу 28 февраля были приглашены 58 представителей аптечного бизнеса. Из них 32 дали согласие на участие в сегодняшнем собрании. А присутствовали только четыре представителя. Как можно прокомментировать эту ситуацию? Понятно, что это только начало, и вырабатывать действенные методы необходимо. Но любым показателем эффективности является результат работы. Но по активности и готовности самих представителей аптек видно, что они не заинтересованы вовсе. Потому что на собрании были те предприниматели, которые ведут свой бизнес честно, и они смело поддержали инициативу.

Власть и силовые структуры имеют все рычаги для решения этой проблемы. Не нужно стоять и дежурить возле каждой аптеки, достаточно, чтобы власть проявила свою волю и приложила все возможные усилия. Чтобы общественники увидели реальные действия. Чтобы недобросовестные представители аптечного бизнеса знали, что за продажу наркотических препаратов могут получить не только штрафы, но и отзывы лицензии.

В интервью ранее я раскрывал тему по проблемам работы с молодежью и способами их решения. Повторюсь, проблемы молодежи надо решать комплексно — когда молодежь будет вовлечена и занята, то у нее отпадет и желание употреблять препараты одурманивающего действия, включая алкоголь. Тропа к аптекам зарастет сама, и проблема перестанет быть такой острой.

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