Не ной весной

«Весна! Завтра весна!»

Люди радуются.

Они в предвкушении.

Хоть и всего лишь календарная, но весна — как понедельник, только с более впечатляющим потенциалом перемен. Март — самое время сбросить зиму: зимний майонез, зимние пироги и зимний оливье. Да, для кого-то весна — это война и жир.

А кто-то решает оставить в прошлом нечто более глубокое и важное, нежели излишние припухлости.

Весна — это пора, когда пора. И бородатый таксист задумчиво бросает, косясь в зеркало заднего вида: «Разведусь, наверное…»

«Увольняюсь», — сообщает знакомый.

«Переезжаю в Питер», — делится друг.

В офисное окно влетают по-весеннему дерзкие и слепящие лучи солнца. И, пожалуй, каждому из нас многое нужно изменить в себе и своей жизни. И почему бы не этой весной? Получить второе высшее образование или разобраться с первым, погасить всевозможные долги, заняться здоровьем, уделить больше времени благотворительным делам, признаться в любви (и нелюбви тоже), прыгнуть с парашютом, да хотя бы просто начать чаще звонить родителям…

— Чем занимаешься? — спрашивает меня в минуту раздумий онлайн-собеседник.

— Пишу блог, — отвечаю я.

— Сделай блог «Мудаки и как жить в их окружении, — советует товарищ по переписке.

— Ага. Хотя лучше «Как жить с собой, главным мудаком в своем окружении», — отшучиваюсь я.

Ведь иногда вроде и разведешься, и уволишься, и переедешь, но, как говорится, везде берешь с собой самого себя — любимого и ненаглядного.

1 марта отмечают много чудесных праздников: День комплимента, День кошек, День гражданской обороны, День эксперта-криминалиста МВД России и, например, День хостинг-провайдера. А можно ввести День личностных перемен, которых то и дело требуют наши сердца.

«Весна! Завтра весна!»

Люди радуются.

Они в предвкушении.