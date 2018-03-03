​В Югре показатель смертности от инфаркта миокарда в 2 раза ниже, чем в среднем по России

Создание проекта «Югра-кор», направленного на совершенствование системы оказания неотложной помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца, было инициировано в 2008 году Правительством ХМАО-Югры и Департаментом здравоохранения округа. Его авторами являются Наталья Западова, которая в тот период занимала должность первого заместителя Председателя Правительства ХМАО- Югры по вопросам социальной политики, Всеволод Кольцов, являющийся заместителем директора Департамента здравоохранения и Ирина Урванцева – главный кардиолог Департамента здравоохранения округа.

«Я убеждена, что успех «Югра-кор» - это результат скоординированной работы команды профессионалов. Нами была разработана единая стратегия оказания неотложной кардиологической высокотехнологичной помощи пациентам при острых состояниях. В таком случае, эффективность лечения напрямую зависит от слаженной работы медицинского персонала на всех этапах, начиная от бригады скорой помощи до стационара, включая оперблок, реанимацию и последующую реабилитацию. Каждый пациент, поступивший в любой из стационаров Югры с подозрением на инфаркт миокарда, вне зависимости от места жительства, возраста, тяжести состояния и сопутствующих заболеваний получает консультацию врача - кардиолога и при подтверждении диагноза его в неотложном порядке переводят в ближайший региональный сосудистый центр для оказания высокотехнологичной помощи. До 2008 года подобным лечением было охвачено только 5% югорчан, сейчас этот показатель достигает 73%».

Всего за время действия программы более 14,5 тысяч больных, переживших острую сердечную патологию, получили специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в региональных сосудистых центрах. Летальность от инфаркта миокарда в округе в 2 раза ниже, чем в среднем в РФ. В тоже время, болезни системы кровообращения остаются одной из наиболее распространённых причин смертности в России. Очевидно, что повышение доступности и неизменное качество предоставляемых медицинских услуг по данному профилю имеют явный экономический и социальный эффект.

«Большинство пациентов с острым коронарным синдромом – это люди трудоспособного возраста. 85% из них могут вернуться к работе и полноценно жить именно благодаря своевременно оказанной помощи, - отмечает главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. - Я, как главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения округа, как куратор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в Сургуте, как врач со стажем более 30 лет, подчеркиваю, что эффективность работы медицинского персонала и качество жизни пациента после перенесённого сердечно-сосудистого заболевания зависит и от больного. Знать о своих факторах риска, изменить образ жизни и мышления, относительно собственного здоровья, не игнорировать симптомы – это проявление личной ответственности каждого современного человека.





В год десятилетия проекта «Югра-кор» всем, кто задействован в его реализации, я от всего сердца желаю успехов и профессионального развития!»