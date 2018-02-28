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Бизнес на берёзе

Пока чиновники борются с крупной рекламой, город заполнили информашки на деревьях

В редакцию siapress.ru обратилась сургутянка Екатерина С., которая возмущена тем, что в городе на деревьях размещается всевозможная реклама: «Мы садили эти деревья много лет назад, обидно, что никого не беспокоит тот факт, что сейчас на них спокойно прибивают степлером или гвоздями таблички с рекламой разных услуг! Почему никто не контролирует это нарушение?»

Отметим, что обеспокоенная читательница принесла нам целый ворох снятых ею объявлений, но ее попытки изменить ситуацию — капля в море, ведь новые рекламные таблички ежедневно «украшают» стволы зеленых насаждений.

В управлении по природопользованию и экологии администрации города о проблеме знают — на наш запрос было сообщено, что «на озелененных территориях не допускается крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, вне зависимости от степени нанесения вреда деревьям или иной растительности». За нарушение предусмотрен штраф на граждан в размере от 100 до 700 рублей; на должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 20 тысяч рублей.

Корреспондент siapress.ru позвонил по указанным в информационных табличках телефонам, спросив, в курсе ли предприниматели, что нарушают закон.

В благотворительном фонде «Путь преодоления», который предлагает в своей рекламке бесплатно помочь нарко-алкозависимым, сообщили, что таблички распространяют наемные рабочие: «Мы набираем их по объявлению, сообщаем, где можно, а где нельзя клеить. Но они тупые. Еще раз предупредим, проведем работу», — пообещали в фонде.

Второй собеседник корреспондента, который в объявлении предлагает услуги грузчиков и разнорабочих, оказался частником, работающим на себя. Мужчина сообщил, что не в курсе, что нарушает закон, но и не считает, что наносит вред деревьям: «А почему нельзя? Не знаю, что вам сказать. Мы перестанем, наверное… Они же ничего не портят».

Конечно, верить в сознательность предпринимателей бессмысленно — такая реклама обходится в копейки, а ее эффективность высока. Остается бороться с незаконной рекламой самостоятельно, срывая таблички, либо надеяться на должностных лиц администрации, которые и должны составлять протоколы за подобные правонарушения. Но сейчас чиновники активно борются с рекламой покрупнее, а когда дело дойдет до мелочи (и дойдет ли?) — не известно.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 266, комментариев: 4


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 16:33
Единственный выход -поймать, прибивающего рекламу к дереву и прибить эту рекламу ему на лоб. Сразу отобьет желание прибивать к деревьям что-либо.
Орлов Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:43
Их сейчас не прибивают, а просто привязывают веревкой обычно.
Моби
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Сегодня в 17:01
Городская администрация ВООБЩЕ не борется с рекламой, хотя в таких случаях даже не надо вычислять нарушителя - его телефон написан.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:04
"Конечно, верить в сознательность предпринимателей бессмысленно — такая реклама обходится в копейки, а ее эффективность высока. " - это огромнейшее заблуждение, эффективность такой рекламы близка к нулю, так же как и макулатура в почтовом ящике. Но деревенские рекламодатели упорно не хотят использовать современные способы рекламирования услуг.

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