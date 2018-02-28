Теперь у каждого водителя должен быть светоотражающий жилет. Почему?

В социальных сетях и водительских форумах ходят слухи, что совсем скоро у дорожных инспекторов появится новый повод штрафовать водителей — за отсутствие в автомобиле светоотражающих жилетов. Правда ли это, какова сумма штрафа, когда жилет использовать, читайте в материале siapress.ru.

По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В результате погиб 1321 человек, еще 6537 пострадали. Таким образом, с 18 марта вступает в силу Постановление Правительства России "О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации". ПДД дополнили пунктом 2.3.4, который гласит, что в случае вынужденной остановки или ДТП в темное время суток на дороге или обочине вне населенных пунктов, водитель обязан, находясь на проезжей части, надевать жилет, куртку, жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

Начнем с самих жилетов, они должны соответствовать ГОСТу 12.4.281-2014, а значит, одежда специальной повышенной видимости должна иметь:

- две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. Верхняя полоса должна соединяться с вертикальными светововращающими полосами через плечи; нижняя полоса на торсе располагается на расстоянии не менее 50 мм от низа жилета.

- также допускается вариант, с одной горизонтальной полосой вокруг пояса, остальные требования прежние.

- и еще одна альтернатива, когда отсутствуют вертикальные полосы, а остальные требования прежние.

Итак, идеальный жилет выглядит следующим образом:

Что касается наказания, отсутствие жилета, куртки, жилет-накидки с полосами световозвращающего материала никак не карается штрафом и иными мерами. И предъявлять его, в случае остановки автомобиля дорожным инспектором, Вы не обязаны. Хотя в других странах за отсутствие жилета в машине водитель может нарваться на крупный штраф.

Эксперты утверждают, что закон не будет исполняться, так как наказание не предусмотрено. Однако если чиновники установят минимальное денежное взыскание, то норма начнет работать.