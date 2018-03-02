Все репрессии важны

Очередной волонтер-сторонник Алексея Навального попал под судебное преследование. Константин Салтыков отсидел 30 суток в спецприемнике, куда попал с несанкционированного митинга 28 января, и на выходе его увезли в Следственный комитет на допрос по уголовному делу о «применении неопасного насилия» к сотруднику полиции. Теперь ему светит реальный тюремный срок.

Мы уже видели много примеров, в том числе, запечатленных на видео, где оппозиционер, задевший плечом завернутого в броню росгвардейца, осуждается на пару лет за «физическую и моральную боль», причиненную представителю власти. Случай с Салтыковым – один из многих кейсов неоправданно жестких репрессий, выпадающих на долю людей по политическим мотивам.

Вы зададите себе вопрос: очередной навальновец или любой другой оппозиционер сядет, а мне-то что?

А вот что.

Неоправданно жестокие репрессии по отношению к оппозиции со временем приводит к радикализации протеста. Любая власть, закрывающая людям легальные и мирные способы выразить свое недовольство и наказывающая их за попытки как-то заявить свои политические требования, собственными руками превращает умеренных противников в злых и принципиальных. Одно дело – «офисный планктон», который вышел, побастовал, и пошел дальше работать и кормить семьи, и совсем другое – те же простые люди, но которые были прокатаны через жернова правоохранительной и исправительной системы по политическим мотивам.

В менее развитых странах, где оппозиционеров не просто сажают и слегка побивают, но и реально систематически убивают, дело доходит до появления вооруженного революционного подполья. И когда власть слабеет, альтернативой ей становятся не мирные противники режима (которые были еще в зачатке пересажаны или перебиты), а жестко организованные злые радикалы. Так было, например, в Ливии, про которую нам теперь рассказывают, как «демократия разваливает некогда благополучную страну». На самом деле не демократия разваливает, а колючие ростки тотально зачищенного политического поля, чьи методы, воспитанные репрессивной машиной, не отличаются гуманизмом и высокими управленческими компетенциями.

В России, слава богу, совершенно не так – другой уровень развития страны, менее жесткая политика к оппозиционерам, но все же. Каждый посаженный участник митинга – это, с одной стороны, фактор устрашения для многих, кто просто побоится заявить свою политическую позицию, и на уличном опросе о рейтинге доверия президенту просто от греха подальше промолчит. А, с другой стороны, для более принципиальных оппозиционеров аресты и посадки – это оттеснение к другим, более суровым методам политической борьбы.

Если какому-нибудь бывшему бухгалтеру или дизайнеру, схлопотавшему по голове дубинкой на митинге и отсидевшему после этого пару лет, внезапно взбредет на очередную манифестацию притащить какой-нибудь железный прут или фаер – это будет уже совсем другое дело, которое инициирует новые респрессивные законы и охранительную реакцию власти, что в конечном итоге коснется каждого.

Читайте предыдущий материал рубрики Дмитрия Щеглова «Мне-то что?», посвященный ситуации вокруг сургутского парка «За Саймой».