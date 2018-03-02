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Все репрессии важны

Очередной волонтер-сторонник Алексея Навального попал под судебное преследование. Константин Салтыков отсидел 30 суток в спецприемнике, куда попал с несанкционированного митинга 28 января, и на выходе его увезли в Следственный комитет на допрос по уголовному делу о «применении неопасного насилия» к сотруднику полиции. Теперь ему светит реальный тюремный срок.

Мы уже видели много примеров, в том числе, запечатленных на видео, где оппозиционер, задевший плечом завернутого в броню росгвардейца, осуждается на пару лет за «физическую и моральную боль», причиненную представителю власти. Случай с Салтыковым – один из многих кейсов неоправданно жестких репрессий, выпадающих на долю людей по политическим мотивам.

Вы зададите себе вопрос: очередной навальновец или любой другой оппозиционер сядет, а мне-то что?

А вот что.

Неоправданно жестокие репрессии по отношению к оппозиции со временем приводит к радикализации протеста. Любая власть, закрывающая людям легальные и мирные способы выразить свое недовольство и наказывающая их за попытки как-то заявить свои политические требования, собственными руками превращает умеренных противников в злых и принципиальных. Одно дело – «офисный планктон», который вышел, побастовал, и пошел дальше работать и кормить семьи, и совсем другое – те же простые люди, но которые были прокатаны через жернова правоохранительной и исправительной системы по политическим мотивам.

В менее развитых странах, где оппозиционеров не просто сажают и слегка побивают, но и реально систематически убивают, дело доходит до появления вооруженного революционного подполья. И когда власть слабеет, альтернативой ей становятся не мирные противники режима (которые были еще в зачатке пересажаны или перебиты), а жестко организованные злые радикалы. Так было, например, в Ливии, про которую нам теперь рассказывают, как «демократия разваливает некогда благополучную страну». На самом деле не демократия разваливает, а колючие ростки тотально зачищенного политического поля, чьи методы, воспитанные репрессивной машиной, не отличаются гуманизмом и высокими управленческими компетенциями.

В России, слава богу, совершенно не так – другой уровень развития страны, менее жесткая политика к оппозиционерам, но все же. Каждый посаженный участник митинга – это, с одной стороны, фактор устрашения для многих, кто просто побоится заявить свою политическую позицию, и на уличном опросе о рейтинге доверия президенту просто от греха подальше промолчит. А, с другой стороны, для более принципиальных оппозиционеров аресты и посадки – это оттеснение к другим, более суровым методам политической борьбы.

Если какому-нибудь бывшему бухгалтеру или дизайнеру, схлопотавшему по голове дубинкой на митинге и отсидевшему после этого пару лет, внезапно взбредет на очередную манифестацию притащить какой-нибудь железный прут или фаер – это будет уже совсем другое дело, которое инициирует новые респрессивные законы и охранительную реакцию власти, что в конечном итоге коснется каждого.

Читайте предыдущий материал рубрики Дмитрия Щеглова «Мне-то что?», посвященный ситуации вокруг сургутского парка «За Саймой».


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02 марта в 09:48, просмотров: 1688, комментариев: 17


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Комментарии:
tanatos49
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02 марта в 11:27
Даёшь демократию! Водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ (всё по западным канонам) в массы!
PS
>>"Куда попал с несанкционированного митинга 28 января"<<
Ключевое слово "несанкционированный", нет? Или ваши стандарты^tm позволяют безнаказанно нарушать законы, когда по-протестовать захотелось?

>> На самом деле не демократия разваливает<<
Ога, ога. А бесполётная зона, помощь повстанцам, поставки оружия это всё так, мелочи. Во всём виновата проклятая тоталитарная власть
444
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02 марта в 11:50
Вот ведь неугомонный бюджетный тролль-танатос... Все телек пересказывает своими словами людям, которые этой пакостью брезгуют.
Belinskiy
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02 марта в 15:28
Вот бы в стране исключительной демократии оппозиционер на несанкционированном митинге зарядил с ноги полицейскому при исполнении - сколько секунд после этого он бы прожил?
Belinskiy
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02 марта в 15:39
По версии следствия, Салтыков причинил «моральный вред, физическую боль» двум сотрудникам полиции: одному из них он нанес удар в область бедра, второму — в лицо и по спине. По версии автора задел плечом!
Альберт Леонов
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02 марта в 16:01
Почему не находят большого отклика судьбе очередного сторонника навального? Да все просто, они проводят свои акции избранного на те темы, которые особого внимания со стороны народа не имеют. Они что вышли протестовать против продажи алкоголя детям? Нет они вышли на протест против аптечной наркомании? Может они решили поддержать восстановления принудительного лечения алкоголиков и наркоманов? Нет, он решают свои задачи, причём они не совпадают с мнением большинства. Одно дело декларировать, другое реально делать. Небольшой экскурс в прошлое города, когда представители одной общественной организации проводили пикеты одиночные и боролись за права, они никому не нужны кроме них самих не нужны были. Или за бюст Сталина тоже боролись... Так в глазах других они маринады и Сталин стыдно и вообще экстремисты... Так и сторонники навального в глазах других те же маринады и не весь кто...
Карма настигла их, причина: не восприятие других, следствие: не восприятие тебя!
444 Альберт Леонов
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02 марта в 16:28
Ну да. Возвращение власти народу, честные свободные выборы, отмена цензуры, возвращение гражданам России прав и свобод, гарантированных Конституцией, эти темы человеконенавистников сталинистов и уважаемых телезрителей не трогают. Эти задачи перед ними не стоят, они их в упор не видят. Своим имперским умишком охватить не в состоянии. Сколько бы Дмитрий Щеглов не писал им дважды два четыре.
Альберт Леонов
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02 марта в 17:20
Чего не поддержал тогда Совесть? Они тоже за это боролись?
Не надо впаривать гражданам, что одни ценности важнее других! Ханжин тоже подарком был, но ни кто не вспомнил за что он сидел...
444 Альберт Леонов
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02 марта в 17:35
Штурмовики "совести" боролись за свою собственную неограниченную законами власть беспредельщиков из подворотни, а не за честные свободные выборы и тем более не за права и свободы ВСЕХ граждан России, важнее которых и нет ничего. Но сталинисту этого понять не дано.
Альберт Леонов
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02 марта в 17:40
Конечно не понять, за что бояться и почему до сих пор не на нарах Навальный
444 Альберт Леонов
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02 марта в 17:53
Отчего же? К выборам обязательно посадят. Вот вам радости будет.
Альберт Леонов
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02 марта в 18:17
Да по мне пусть на свободе ходит, мне это не волнует. Только надо одинаково относится к "РЭВЭЛС" все зависимости от политического взгляда их.
444 Альберт Леонов
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02 марта в 20:37
Вы-то "одинаково независимо относитесь" к Навальному и его сторонникам? Нет? Считаете их врагами народа? Так к чему ваша демагогия? Как можно терпимо относиться к боевикам, которые борются против прав и свобод граждан, стремятся насадить вместо авторитарной путинской диктатуры диктатуру беспредельную тоталитарную сталинскую с реками крови и концлагерями?
tanatos49
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03 марта в 21:13
Новости из Страны Победившей Оппозиции и Майдана (бывшая Украина):
>>Во время столкновений под Верховной Радой в субботу семь полицейских получили травмы.
"Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое милиционеров - легкой и пятеро - средней", - заявили в МВД.
Там добавили, что, по предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.<<

Вот поэтому и начхать на какого-нибудь "бухгалтера или дизайнера, схлопотавшему по голове дубинкой на митинге". Потому, как если хозяева этих "дизайнеров и бухгалтеров" дорываются до власти, то о временах "тоталитаризма и угнетения" остаётся только мечтать.
444 tanatos49
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03 марта в 22:42
Согласен. Путин мирно власть на честных свободных выборах никогда не отдаст. Будет до последнего как Брежнев цепляться, до ста лет, любую политическую активность пресекать на корню. Чтоб ничего и никого вокруг не осталось. А после хоть потоп.
tanatos49 444
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04 марта в 05:50
>>Путин мирно власть на честных свободных выборах никогда не отдаст.<<
Ну, так вперёд, на баррикады! А потом Д.Щеглов напишет очередной проникновенный пост про мирного блоггера 444, схлопотавшего по голове дубинкой на митинге
444 tanatos49
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04 марта в 09:37
Хорошо, что вы признаете незаконную узурпацию власти Путиным. Но вот так за бюджетный счет открыто призывать к революции? К свержению путинской власти насильственным путем? Так держать, бесстрашный отвязный тролль!
tanatos49 444
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04 марта в 09:42
>>Хорошо, что вы признаете незаконную узурпацию власти Путиным.<<
В ваших влажных фантазиях

>>Но вот так за бюджетный счет открыто призывать к революции? К свержению путинской власти насильственным путем? Так держать, бесстрашный отвязный тролль!<<
Какие такие "призывы"? Просто "свободным" журналистам нужен очередной повод почувствовать себя "гадко", а вы такой повод и предоставите.

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