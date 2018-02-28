Горючие грёзы

«Когда меня пригласили сюда, друзья сказали: «Леша, тебя тут убьют просто, ведь ты едешь в нефтяной город рассказывать про альтернативу нефти», — пошутил научный журналист Алексей Паевский.



И действительно, многие сегодня воспринимают биотопливо как некую панацею и даже полноценную замену углеводородному сырью. Но имеет ли смысл возлагать столь большие надежды на биогорючее? Стоит ли нефтяникам переживать о том, что запасы черного золота истощаются, и оно потеряет актуальность? Пора ли северянам учиться выращивать водоросли, чтобы не вылететь в нефтетрубу? Обо всем этом Алексей рассказал во время лекции «Биотопливо: альтернатива или засыхающая ветвь?» в рамках проекта «Популярная наука в Сургуте».

Популяризатор начал выступление с того, что дал определение термину «биотопливо»: это горючее, получаемое из растительного или животного сырья, продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.

«Это очень широкий класс топлива, который много где применяется», — отметил Алексей Паевский. Лектор добавил, что помимо очевидного использования биотоплива в автомобильной сфере и работе электростанций, его потихоньку внедряют и на совсем обыденном уровне — например, реализуют потенциал биотоплива в компактных зарядных устройствах для разной бытовой техники. Правда, количество таких «биозарядок» пока крайне мало.

Почему же биотопливо стало так популярно? «Сторонники этого дела приводят главный аргумент — экологию, — объяснил популяризатор. — Здесь замкнутый цикл, по идее, получается. Зеленое топливо».

Популяризатор развеял миф об исключительной экологичности биотоплива. Мнение об «углеродной нейтральности» биоэнергетики, согласно которому получение энергии из растений не приводит к добавлению CO 2 в атмосферу, в настоящее время критикуется специалистами. Так, для производства достаточных объемов биогорючего пришлось бы задействовать земельные угодья, растительность на которых могла бы естественным образом извлекать углерод из атмосферы. Помимо этого, многие стадии техпроцесса по созданию биотоплива тоже приводят к выбросам CO 2.

«Так что, идея с биотопливом — это пшик?» — спросил в итоге один из зрителей у лектора.

«Как глобальная идея — да, — ответил Паевский. — Если локально, то для какой-нибудь Бразилии это вполне нормально, например. Нужно учитывать экономику и экологию в каждом конкретном случае».

По словам популяризатора, биотопливо не стоит рассматривать в качестве очередной идеи спасения.

Лектор также поделился размышлениями о том, что ждет биотопливо в будущем. «Есть идея с ГМО. Специально конструировать растения, которые будут давать максимально большое количество целлюлозы, например, или симбионты, выдающие напрямую готовое топливо без переработки», — пояснил Паевский.

Многих присутствующих на лекции сургутян интересовало, насколько опасна энергетическая революция для нефтегазовой промышленности.

«Не очень опасна по двум причинам, — утешил зрителей Паевский. — Главное богатство нашей страны — это все-таки газ. Для энергетики и вырабатывания электроэнергии биотопливо вообще не конкурент газу. У него не особо много шансов. Если говорить про нефть, то это не только источник бензина или топлива, но и ценнейшее химическое сырье. Переработка — это очень важно и выгодно, если все сделать по уму».

«Спасибо, что успокоили нас, жителей нефтяной столицы России, — радостно сказали из зала. — Биотопливо нам не угрожает!»

Справка siapress.ru: Проект «Популярная наука в Сургуте» подготовлен Сургутским интеллектуальным клубом, а в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов. Мероприятие проходит при поддержке СурГУ. Лекция Алексея Паевского — четвертая по счету. Следующим гостем Сургута в рамках просветительской программы станет химик, инженер-технолог, флейворист и популяризатор науки Сергей Белков. В марте состоится его лекция, посвященная органической еде и пищевым добавкам.