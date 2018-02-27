Коммунальная беспомощность

К нам в редакцию часто обращаются сургутяне со всевозможными проблемами, которые они не могут решить самостоятельно. Львиную долю из всех жалоб составляют различные коммунальные дрязги с управляющими компаниями или просто вопросы о тех или иных нюансах сферы ЖКХ. Отмечу, что некоторые обращения наших читателей решаются буквально после звонка корреспондента в УК или отправленного запроса.

Но ведь не все идут к нам с просьбой помочь. Остальные разбираются со своими претензиями сами, а дело это нелегкое — очень уж любят наши коммунальщики (да и любые другие инстанции) писать бесконечные отписки с непонятными расчетами, ссылками на законы, постановления, правки к ним и так далее, надеясь замять проблему или дожидаясь, когда у недовольного гражданина опустятся руки и он перестанет «рыпаться».

К сожалению, как бы не старались просветители, многие из нас в коммунальных вопросах до сих пор блуждают как в дремучем лесу. Поэтому каждый день мы слышим или читаем о тех или иных затянувшихся проблемах сургутян в сфере ЖКХ: у кого-то постоянно течет ржавая вода, у кого-то продувают окна, замерзают стены, стекла в подъездах годами стоят разбитыми и тому подобное.

В моем доме создана группа в мессенджере для всех жильцов, в которой периодически разгорается бурное обсуждение сложившейся с нашей УК ситуации — возмущений у нас тоже масса, а реальных дел и результатов — минимум. Все потому, что такой банальный вопрос, как замена почтовых ящиков, или чистка вентиляции, превращается в настоящую эпопею: позвони, собери собрание, приди, напомни, снова позвони, снова собери, перепиши — облегчать жизнь своим жильцам УК явно не хочет.

Решать коммунальные спорные вопросы можно по-разному: создать совет дома (если найдутся желающие ежедневно «вариться» в этом котле), написать о проблеме в ГИС ЖКХ, в СМИ, стойко переносить все отписки и отмашки, пытаясь добиться результата, попробовать привлечь прокуратуру и прочее.

Но, как выяснили недавно мои соседи, эффективнее всего сменить УК. Точнее попытаться ее сменить (так скажем, припугнуть нынешнюю обслуживающую организацию). После того, как жильцы собрали немалое количество подписей за переход в новую УК, у нас начался ремонт подъезда, были прочищены все вентиляционные шахты, готовятся к замене почтовые ящики, стабильно вывозятся отходы, работает дворник и уборщица, вкручиваются лампочки и так далее.

Можно сказать, что нам повезло — не хочет нынешняя УК терять многоэтажку, которая большую часть своей жизни вообще никак не контролировала ее работу.

А вот общегородскую ситуацию с коммунальными организациями можно охарактеризовать так: «пока не пнешь — не полетит»…