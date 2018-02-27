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Основная проблема сейчас – обувные мастерские

В Сургуте продолжает буксовать принятие новых правил размещения ларьков. Ясности не добавил и прошедший на прошлой неделе в сургутской Торгово-промышленной палате круглый стол с участием предпринимателей и городских властей. О некоторых сложностях siapress.ruрассказала заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования Дарья Гаврикова.

Основная проблема с ларьками сейчас – это различные обувные мастерские, спорные вопросы с НТО на улице профсоюзов. Есть несколько объектов в городе, которые вообще являются капитальными строениями. По каждому из этих пунктов мы будем собираться с предпринимателями и принимать решения. Поэтому не получается точно сказать, когда новые правила размещения ларьков будут приняты.

Что касается сапожников, то с ними главная сложность в том, что у нас среди объектов торговли есть только «реализация сопутствующих товаров», но отсутствует «оказание бытовых услуг». Все надеются, что в ближайшие годы Госдума примет поправки в закон о торговле и ситуация изменится, но пока владельцы таких ларьков могут заключить договор размещения на пять лет только как продавцы сопутствующих товаров. Однако если они будут соответствовать всем техническим требованиям, не станут нарушать законодательство, то смогут спокойно работать пять лет.

Всем владельцам таких мастерских нужно активно участвовать в процессе формирования новых правил, не бездействовать, писать письма, следить за изменениями.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 115, комментариев: 2


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 17:27
Даша оставьте в покое сапожников
йося
не нравится
Сегодня в 17:28
Сапога на вас нет

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Мнения

Основная проблема сейчас – обувные мастерские

Основная проблема сейчас – обувные мастерские
Главная сложность в том, что у нас среди объектов торговли есть только «реализация сопутствующих товаров», но отсутствует «оказание бытовых услуг».
Дарья Гаврикова, заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута Сегодня в 16:21
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