«Сына забирают в армию, что делать???» // ​Матьчасть

«Да, подожди, не вопи, ну что тот год?! Пока доедут, пока освоятся, там уже и лето, по полю побегают, кирпичи потаскают – осень, потом новый год, весна и домой, даже пороху не нюхнет!» Попутчица в автобусе успокаивала то ли подругу, то ли родственницу, которая, по всей видимости, готовится отправить сына служить.

Долгое время эта тема не трогала за живое мое моих сверстников, но время, как известно, быстротечно: сад – школа — институт… оглянуться не успеешь, как где-то между школой и институтом замаячит повестка в военкомат.

Помню, когда я по неопытности предложила заменить порвавшуюся медкарту старшего сына на новую, наша бывалая педиатр буквально вскрикнула: «Вы что?! Вот эта карта – ваше всё, через 15 лет будете локти кусать, если потеряете». Мои сыновья еще с букварем не расстались, но, судя по сообщениям на тему призыва в «мамачатах», расстояние между педиатром и военкомом не так уж и велико.

«Сына забирают в армию, что делать???» Беседки с такой темой, как оказалось, в Сети, очень популярны. Это у мужиков на такой вопрос подразумевается один ответ, максимум два, но для мамы этот вопрос вмещает в себя бездну подпунктов: Искать болячки? Искать знакомых? Прятаться в деревне? Женить? Куда бежать? Что положить с собой?

Любопытно, что самый популярный поисковый запрос на тему «сын идет в армию», это: «Сын идет в армию, что положить из еды». Да, мама, она ведь на всю жизнь мама. Также из этого запроса можно сделать вывод, что родители шерстят интернет не для того, чтобы отмазать ребенка, в все-таки качественно его проводить на воинскую службу. Здесь не будем рассуждать о том, что, скорее всего, возможности не отдавать долг Родине изучают сами призывники, а все-таки больше по теме рубрики.

Итак, мамы выпили всю валерьянку в доме, пересмотрели все детские фотографии, выдохнули и смирились с тем, что сыну в армию все-таки идти. Что дальше? Можно ли среди чисто инстинктивных эмоций и традиционных «я его не для войны рожала» найти реальные советы и отзывы?

Конечно же, независимо от того, как задается ключевой вопрос, в ответах не обходится без споров о надобности воинской службы, но они только раздражают и без того встревоженных родителей. Гораздо ценнее советы бывалых:

«У нас папа — бывший офицер, и даже он убежден на 100 процентов, что делать сыновьям в армии нечего - выброшенные годы».

«Вашему сыну, служить-то всего год ))) Я своего вроде только отправляла, а уже 5 лет, как вернулся».

«Вот сначала от армии косят, потом от алиментов и других обязанностей…»

«Хорошо, что забирают летом. Осенью он уже будет "дед" и мороз ему будет не страшен».

«…А после назначения Шойгу очень многое в армии изменилось к лучшему)))»

«Да не ищите вы отмазки! Потом не надо будет дергаться каждые полгода, чтобы отмазываться от армии, бегать подделывать справки, давать взятки и т.п. Отслужил и спокоен, уже будут доступны всякие ипотеки и поездки заграничные и т.д.»

«Мой сначала сильно похудел, т.к. был привередлив в еде. Через пол-года стал стал как колобок. Говорит, что очень похоже на спортлагерь».

«Мой на Дальнем востоке служил, тоже климат не сахар, и болел, и в маршбросок ходил, и БТРы до 5-ти утра в порядок приводил в мазуте по самое не хочу - а в 6 подъем, и ничего - отслужил и вернулся, армия вдали от мамочки учит принимать решения».

«Главное на три дня еды и питья побольше. Могут на передержке застрять, а там в магазин не выпускают. Купите блок сигарет, даже если ваш не курит. Их не от берут, а в дороге это валюта».

«Денег дать сотками, но не больше тысячи. И телефонов желательно с собой два, но очень простых, чтобы в мыльницу влез (чтобы не украли, пока моется). Один будет сдавать, второй будет как валюту использовать, ну и сам пользоваться».

Помимо чисто практических советов по списку есть и юридические подсказки. Например, о составлении генеральной доверенности на юридически грамотного члена семьи для представления интересов солдата во всех инстанциях — от органов исп. власти до медучреждений Минобороны. «И обязательно копию доверенности унесите в военкомат, очень эта штука жизнь парню облегчит, если ротный ее в личном деле увидит», - пишут бывалые.

Также, помимо детской медкарты, советуют собирать все грамоты-характеристики, сертификаты, водительские права. В большинстве случаев если призывник годен на что-то больше, хождение строем, это послужит самому служивому. «Одного племяшку взяли в ближайшую часть, потому что сварщик профессиональный, в второго – мастера спорта по биатлону — после КМБ в снайперы, или в спортроту».

Такие вот чаты и форумы помогают родителям не только развеять сомнения, но зачастую и предать огласке реальные ситуации в частях. К примеру, в социальных сетях есть официальная группа комитета солдатских матерей России, там состоит одиннадцать с половиной тысяч участников. Там можно не только получить ответы на свои вопросы, но и почитать отзывы.

Безусловно, это не заменит личные знакомства и связи. Титаническую работу по организации отправки ребят служить делал комитет солдатских матерей Сургута. И не только отправкой! Если была нужда – выезжали даже в части Дальнего востока. И решали самые важные вопросы. Правда, у местного КСМ всегда были трудности со своей собственной организацией: то финансовые, то с помещением, то с билетами… А сейчас, как выяснилось, еще и со здоровьем – у председателя комитета Натальи Мирошниковой тяжелое состояние, она кардиологии. Мы связались с главной мамой сургутских солдат по телефону. Она посетовала, что передать дела некому – таких дураков больше нет. Возможно, причина как раз в том, что год – это не такой уж большой срок, чтобы мамам брать на себя огромный организационный груз. А хотелось бы, чтобы именно эта женская организация жила не только в виртуальном пространстве.