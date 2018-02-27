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В Сургуте продолжается битва за ларьки. Власть и мелкий бизнес не могут научиться доверять друг другу

Фото: сайт СТПП
Фото: сайт СТПП

Среди сургутских предпринимателей разворачивается из-за новых правил размещения так называемых «нестационарных торговых объектов» (НТО), проще говоря – ларьков. Очередным витком кризиса стал круглый стол, посвященный новым правилам размещения торговых павильонов в городе, который прошел в сургутской торгово-промышленной палате на прошлой неделе. На встрече предпринимателей побывал корреспондент siapress.ru.

Присяжные заседатели

Зал заседаний сургутской торгово-промышленной палаты заполнился под завязку, свободных мест не было и кому-то пришлось стоять в дверях. Через несколько минут начиналась очередная попытка чиновников и предпринимательского сообщества Сургута согласовать правила размещения ларьков. Настрой у власти был решительный: пришли два заместителя главы города, шесть депутатов и руководители подразделений администрации. Модератором круглого стола выступил председатель совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов, который является одним из соавторов новых правил размещения НТО в городе.

Как показали обсуждения января-февраля, у многих предпринимателей остались неразрешенные вопросы. Для того, чтобы ответить на них, мы сегодня и собрались. Хочу сразу отметить, что мы не пытаемся навредить предпринимателям, а помочь работать в нормальном правовом поле, - несколько уставшим голосом открыл встречу Владимир Болотов.

Сами владельцы ларьков были настроены скептически, если не сказать больше. Удивляться этому не стоит: владельцы ларьков находятся в подвешенном состоянии с 2015 года, когда изменение правил аренды муниципальной земли фактически вычеркнуло их из правого поля. С того момента городские власти и предприниматели пытались найти выход из ситуации и вернуть мелкому бизнесу законный статус. Был разработан новый проект правил, по которым предприниматели заключали бы с администрацией договор размещения НТО на пять лет за довольно небольшую плату. В идеале, в этом были заинтересованы все стороны: городской бюджет вновь начал бы получать деньги, пускай и незначительные, а владельцы ларьков – возможность работать в правовом поле. На словах все было легко, но в реальности стороны никак не могли договориться друг с другом.

Лед не тронулся

В 2017 году была предпринята попытка окончательно урегулировать все разногласия и недопонимания. Вопрос был передан в введение заместителя главы города Анны Шерстневой, курирующую сферу финансов. Она была одним из главных спикеров на круглом столе в СТПП, и к ней было обращено больше всего вопросов предпринимателей.

«После того, как в 2015 году НТО были выведены из сферы аренды земли, у многих предпринимателей закончились договоры аренды, и они оказались в правовом вакууме, – рассказывает Анна Шерстнева. – Для решения проблемы в прошлом году были разработаны новые правила. Мы хотим, чтобы предприниматели могли спокойно перейти к работе в рамках закона, поэтому договоры размещения будут размещаться с теми бизнесменами, кто уже работает и имел ранее договор аренды. Кроме того, переходный период будет длиться до 1 сентября, чтобы у предпринимателей было время для перехода на новую документальную базу».

Однако владельцы посчитали срок в полгода недостаточным, о чем сказали прямо и попросили продлить переходный период до конца 2018 года. И если официально чиновники не ответили отказом на это предложение, то в кулуарах сообщили, что глава города Вадим Шувалов будет категорически против продления переходного периода.

Однако больше всего споров вызвал статус предпринимателей, оказывающих бытовые услуги: ремонт обуви, электроприборов и т.д. Как выяснилось, в законодательство о торговле такие ларьке просто не попадают, поэтому их владельцы оказываются за пределами новых правил размещения НТО. Многие участники встречи были предпринимателями, которые оказывают как раз бытовые услуги, поэтому они отнеслись к инициативе сургутских властей враждебно.

Чиновники предложили владельцам таких ларьков оформить договор размещения как «торговлю сопутствующими товарами», но предприниматели все равно оказываются в подвешенном состоянии. Они были уверены, что любая проверка за эти пять лет может закончиться закрытием их бизнеса. Однако даже не это стало самой большой проблемой. Это стало очевидно, когда слово взял председатель Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов.

Доверия нет

Он убеждал собравшихся, что городская власть заинтересована в уничтожении мелких предпринимателей, а новые правила не учитывают интересы владельцев НТО. Организаторы встречи отбивались от обвинений, но разговор быстро перешел на повышенные тона. Конструктив быстро сошел на нет, а кульминацией стала перепалка между Владимиром Болотовым и Леонидом Тарабановым, в которые председатель совета СТПП назвал последнего «мошенником». Тот, однако, защищался:

Я еще осенью писал Шувалову, что согласно постановлению, которое все сегодня обсуждают, 50 процентов объектов в городе пойдут под снос. В октябре я писал, а в итоге в ноябре было подписано постановление, которое очень сильно отличалось от того, которое мы разрабатывали. А знаете, как власть бизнес у владельцев НТО отбирает? Ловит продавцов на продаже алкоголя несовершеннолетним, а потом требуют от предпринимателей снести ларек. Это в очередной раз доказывает, что вы нас не слышите и не хотите слышать. Я поэтому и не хотел сегодня ехать.

Круглый стол оставил впечатление встречи людей, которые не хотят слушать друг друга, а попытки найти компромисс заканчиваются скандалом. Неудивительно, что участники не решались называть сроков ввода новых правил размещения НТО. Слишком большое количество спорных вопросов предстоит решить и неизвестно, какие при этом возникнут противоречия и конфликты. Пока что можно констатировать, что сургутские власти стремятся вернуть «ларечный» бизнес в правовое поле, что в целом можно приветствовать – в последние годы в этой сфере было «дикое поле».

С другой стороны, предприниматели небезосновательно опасаются, что если они вновь легализуют свою работу (а не будут, как раньше, закрывать этот вопрос мздой с заинтересованными структурами), то их в конце концов замучают и добьют проверками. Фактически, все сводится к вопросу доверия между властью и бизнесом, а он сейчас едва ли не самый актуальный не только в маленьком Сургуте, но и в большой России.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 438, комментариев: 2


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 13:46
......опасаются, что если они вновь легализуют свою работу (а не будут, как раньше, закрывать этот вопрос мздой с заинтересованными структурами),
а не будут, как раньше, закрывать этот вопрос мздой с заинтересованными структурами,
закрывать этот вопрос мздой это как, то есть вот так просто запросто, то есть есть кто дает, а главное кто берет, и ЧЁ? и вот так запросто и спокойно говорится, и если этих несчастны барыг понять можно, то этих оберемененных властью..........
как может быть сказал бы Владимир Вольфович, - "РАССТРЕЛЯТЬ"
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:34
Интересно - зачем провоцировать к примеру ларек по ремонту обуви на продажу бухла малолетним личинкам?

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