16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,6717   EUR  68,6599  

Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Прошедшая неделя была наполнена событиями: спортивными, культурными, бытовыми. Корреспондент siapress.ru собрал для вас актуальные посты и комментарии с личных страниц и крупных сообществ города.

В воскресенье волна гордости захлестнула страну: сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. В Пхенчхане спортсмены выступали как команда «Олимпийские атлеты из России». Со счетом 4-3 наши спортсмены одержали победу в финальном матче с немцами. Социальные сети забиты поздравлениями хоккеистов. Особенную популярность получило видео с награждения: российская команда во время исполнения Олимпийского гимна вместе с болельщиками пели гимн России.

Глава города Сургута и депутат думы округа Ринат Айсин также поддержали нашу сборную:

Однако в комментариях мнения горожан разошлись: основная часть выразила свою радость и гордость за страну и хоккеистов.

Но некоторые «не увидели большого повода для радости».

Наиболее удивительной и странной реакцией стали подобные картинки, они достаточно популярны и встречаются в комментариях чуть ли чаще, чем поздравления нашей команды. Об этом читайте в блоге главного редактора портала siapress.ru Дмитрия Щеглова «Гадко».

21 февраля Филипп Киркоров выступил в Сургуте с шоу «Я».


Король российской эстрады, конечно, умеет эффектно появиться, об этом сообщили горожане в крупной группе VK.

В финале шоу Киркорову вручили корону, похожую больше на шапку Мономаха. Автор аксессуара местный дизайнер Татьяна Мельник. Благодаря столь серьезной подготовке к концерту, поклонница была удостоена личной встречи с кумиром. Сам Филипп рассказал подписчикам в Instagram о коронации.

Еще одно культурное событие прошло в нашем городе. Стэнд-ап комик Нурлан Сабуров приезжал с программой в Сургут. Во время выступления произошел серьезный конфуз: артист, известный своей колкостью и жесткостью в юморе, со сцены пожелал смерти девушке вышедшей из зала из-за телефонного звонка. Зал ответил на это смехом. Как стало известно позже, девушке позвонила мать и сообщила о смерти отца.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на ситуацию:

Однако одно из крупных городских сообществ VK уже сообщило об извинениях комика.

В субботу вода в санузлах сургутян окрасилась в желтый цвет: пользователи соцсетей повально жаловались на проблему фотографиями и видео.


Шувалов на следующий день высказался о проблеме в личном аккаунте VK.

Однако жалобы в комментариях продолжились и вечером в воскресенье.

Также Шувалов 21 февраля объявил об окончании праздника: на площади напротив администрации города проводился демонтаж елки. Горожане в комментариях в основном иронизировали, но был и конструктив: площадь предложили не оставлять пустующей.

Обзор социальных сетей Сургута за предыдущую неделю читайте здесь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:34, просмотров: 270, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Основная проблема сейчас – обувные мастерские

Основная проблема сейчас – обувные мастерские
Главная сложность в том, что у нас среди объектов торговли есть только «реализация сопутствующих товаров», но отсутствует «оказание бытовых услуг».
Дарья Гаврикова, заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования администрации Сургута Сегодня в 16:21
114 2
Вера Куликова

«Сына забирают в армию, что делать???» // ​Матьчасть
Вера Куликова Сегодня в 12:46
370 6
В Сургуте продолжается битва за ларьки. Власть и мелкий бизнес не могут научиться доверять друг другу

В Сургуте продолжается битва за ларьки. Власть и мелкий бизнес не могут научиться доверять друг другу
Очередным витком кризиса стал круглый стол, посвященный новым правилам размещения торговых павильонов в городе
Артем Мазнев Сегодня в 12:38
437 2
Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова Сегодня в 11:34
269 0
Ближайшие соседи Сургута вовсю реализуют наши самые смелые мечты

Ближайшие соседи Сургута вовсю реализуют наши самые смелые мечты
В канун Нового года центральная площадь Нижневартовска, пожалуй, была ярче, чем в новогодней столице — Ханты-Мансийске. Почему же?
Рустем Юсупов, бизнесмен 26 февраля в 17:06
893 0
Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин

Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин
Могущественные державы постоянно вели захватнические войны, пытаясь сломить волю, навсегда покорить Чечню и чеченский народ.
Рамзан Кадыров, глава Чечни 24 февраля в 16:17
1142 6
Пятерка по литературе. Сказочные книги от преподавателя кафедры психологии развития СурГУ Леси Ганеевой

Пятерка по литературе. Сказочные книги от преподавателя кафедры психологии развития СурГУ Леси Ганеевой
Редакция СИА-ПРЕСС 24 февраля в 13:54
878 1
Впервые вижу. «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Впервые вижу. «О чем говорят мужчины. Продолжение»
На всем этом, однако, лежит именно что толстый слой ностальгии, усугубляющейся ощущением некоей усталости героев, и это — главное отличие третьего фильма от первого.
Юрий Нуреев 23 февраля в 21:31
984 0
Подрастают аллеи, высаженные в память о погибших воинах...

Подрастают аллеи, высаженные в память о погибших воинах...
Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк 23 февраля в 15:29
621 0
Уверен, что, объединив усилия, мы все вместе сможем сделать нашу жизнь лучше

Уверен, что, объединив усилия, мы все вместе сможем сделать нашу жизнь лучше
Я желаю каждому защитнику Отечества с честью и достоинством идти по жизни
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 12:50
760 1
Для сильных и целеустремленных мужчин важно развиваться, добиваться успеха и побеждать

Для сильных и целеустремленных мужчин важно развиваться, добиваться успеха и побеждать
От всей души желаю вам удачи и победы во всех делах
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 23 февраля в 10:54
726 3
Мы чествуем истинных патриотов, всех, кто преданно служит своей стране

Мы чествуем истинных патриотов, всех, кто преданно служит своей стране
Желаю вам здоровья, крепости духа, достатка и новых свершений под мирным небом
Вадим Шувалов, глава города Сургута 23 февраля в 10:31
987 5
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность
В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 10:13
642 0
Слова сердечной благодарности всем, кто защищал мирную жизнь и, кто сегодня несет нелегкую службу

Слова сердечной благодарности всем, кто защищал мирную жизнь и, кто сегодня несет нелегкую службу
Пусть вера в доброе будущее Отечества нашего никогда не покидает вас
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 23 февраля в 09:49
661 0
​Пальцем в небо без меня

​Пальцем в небо без меня
Какое сильное ощущение абсурда. Ему бы понравилось. Летов был добрым человеком, весь в котах, ему бы понравилось. Может он и поблевал бы, но вряд ли рассердился.
Елена Курилова 23 февраля в 09:32
726 0
Лето не за горами: в каких тренажерных залах можно привести себя в порядок? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Лето не за горами: в каких тренажерных залах можно привести себя в порядок? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Сравниваем цены на месячные, полугодовые и годовые абонементы, стоимость услуг персональных тренеров и возможность получить дополнительные бонусы
Лилия Сулейманова 22 февраля в 15:22
757 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика