Победа хоккеистов, корона Киркорова и желтая вода // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Прошедшая неделя была наполнена событиями: спортивными, культурными, бытовыми. Корреспондент siapress.ru собрал для вас актуальные посты и комментарии с личных страниц и крупных сообществ города.

В воскресенье волна гордости захлестнула страну: сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. В Пхенчхане спортсмены выступали как команда «Олимпийские атлеты из России». Со счетом 4-3 наши спортсмены одержали победу в финальном матче с немцами. Социальные сети забиты поздравлениями хоккеистов. Особенную популярность получило видео с награждения: российская команда во время исполнения Олимпийского гимна вместе с болельщиками пели гимн России.

Глава города Сургута и депутат думы округа Ринат Айсин также поддержали нашу сборную:

Однако в комментариях мнения горожан разошлись: основная часть выразила свою радость и гордость за страну и хоккеистов.

Но некоторые «не увидели большого повода для радости».

Наиболее удивительной и странной реакцией стали подобные картинки, они достаточно популярны и встречаются в комментариях чуть ли чаще, чем поздравления нашей команды. Об этом читайте в блоге главного редактора портала siapress.ru Дмитрия Щеглова «Гадко».

21 февраля Филипп Киркоров выступил в Сургуте с шоу «Я».



Король российской эстрады, конечно, умеет эффектно появиться, об этом сообщили горожане в крупной группе VK.

В финале шоу Киркорову вручили корону, похожую больше на шапку Мономаха. Автор аксессуара местный дизайнер Татьяна Мельник. Благодаря столь серьезной подготовке к концерту, поклонница была удостоена личной встречи с кумиром. Сам Филипп рассказал подписчикам в Instagram о коронации.

Еще одно культурное событие прошло в нашем городе. Стэнд-ап комик Нурлан Сабуров приезжал с программой в Сургут. Во время выступления произошел серьезный конфуз: артист, известный своей колкостью и жесткостью в юморе, со сцены пожелал смерти девушке вышедшей из зала из-за телефонного звонка. Зал ответил на это смехом. Как стало известно позже, девушке позвонила мать и сообщила о смерти отца.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на ситуацию:

Однако одно из крупных городских сообществ VK уже сообщило об извинениях комика.

В субботу вода в санузлах сургутян окрасилась в желтый цвет: пользователи соцсетей повально жаловались на проблему фотографиями и видео.



Шувалов на следующий день высказался о проблеме в личном аккаунте VK.

Однако жалобы в комментариях продолжились и вечером в воскресенье.

Также Шувалов 21 февраля объявил об окончании праздника: на площади напротив администрации города проводился демонтаж елки. Горожане в комментариях в основном иронизировали, но был и конструктив: площадь предложили не оставлять пустующей.

Обзор социальных сетей Сургута за предыдущую неделю читайте здесь.