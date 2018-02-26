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Ближайшие соседи Сургута вовсю реализуют наши самые смелые мечты

Сегодня эстетический облик городской среды Сургута предстает невыразительным, более того, далек от соответствия критериям безопасности и комфорта. Недавняя трагедия с первоклассником из школы №18 вскрыла целый ряд проблем, одна из которых – недостаточное освещение во дворах и территории вокруг социальных объектов.

Будучи уже 10 лет руководителем организации, которая профессионально занимается освещением в Сургуте, могу уже как эксперт назвать еще массу претензий к системе освещения города, например:

  • износ оборудования (в первую очередь, опор уличного освещения);
  • проблемы с освещением дворовых проездов, пешеходных переходов;
  • отсутствие освещения общественных пространств, парков, скверов;
  • эстетически непривлекательная картина вечернего города.

И все эти вопросы не надуманные, более того – содержат в себе источник различных проблем. Уже падают на дороги старые опоры, давно требующие замены. Отсутствие или недостаточное освещение путей к школьным и дошкольным учреждениям уже приводит к трагедиям, особенно в зимнее время года с коротким световым днем. В вечернее время мы избегаем большие пространства в городе, по которым в принципе небезопасно передвигаться ввиду полного отсутствия функционального света (наглядный пример – восточная часть Парка «За Саймой» до и после реконструкции освещения в 2016-м году). И, конечно же, большой контраст между темными неосвещенными зданиями и имеющимся точечным освещением, медиа-носителями, расположенными в поле зрения водителей и пешеходов - все это вроде бы и не так важно, но на самом деле вызывает у нас негативные психофизиологические реакции (переутомление, раздражение, агрессию).

И ведь не сказать, что у нас так плохо с возможностями все это поправить. В декабре приняты новые Правила благоустройства, которые, как и предыдущие 2013 года, подробно регламентируют вопросы освещения. А к маю будет разработана комплексная Концепция, своего рода генеральный план того, как город должен светиться и в каком направлении развиваться. А еще у нас есть МУП «Горсвет», ответственное за эксплуатацию освещения в муниципалитете. И, наконец, у нас есть Департамент архитектуры и градостроительства, регулирующий и контролирующий всю подсветку в городе.

Однако все эти инструменты, способные представить город в выигрышном свете, применяются неверно, неэффективно или не применяются вовсе.

Я объясню на примере.

Правилами благоустройства нашего города предусмотрена при каждом новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте обязанность предоставить на согласование в Департамент архитектуры и градостроительства проектную документацию. В том случае, когда возводится или изменяется архитектурно-строительный облик объектов, расположенных вдоль городских улиц, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и др. общественных территорий города, а также все объекты общественного назначения вне зависимости от их расположения, проектная документация в обязательном порядке должна включать решение по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов.

Что это означает? Например, то, что когда возводится какое-то здание на так называемых «первых линиях» города, застройщик этого здания должен обеспечить наличие освещения: составить эскиз, согласовать в ДАиГ и в ходе строительства реализовать. Так Правила обеспечивают город возможностью быть освещенным.

И если вы прогуляетесь вечером по городу, то сразу поймете, что этот прекрасный инструмент не работает. Я сам навскидку готов назвать несколько подтверждающих этот факт примеров: не так давно возведенные здания АБК по ул. Гагарина, 11, торговый центр «Купец» по Югорскому тракту, аквапарк «Аквамарин» по ул. Профсоюзов, ЖК «Мирный» по улице 30 лет Победы, выходит, в нарушение Правил благоустройства г. Сургута были введены в эксплуатацию без какого-либо фасадного освещения. А вот, кстати, первый дом ЖК "Новин" подсвечен, но абсолютно не так, как то было согласовано Департаментом архитектуры и строительства. И это тоже нарушение Правил.

В итоге город имеет реальную возможность за счет средств и силами собственников вновь возводимых и реконструируемых объектов быть освещенным, а, следовательно, комфортным и безопасным. Но, тем не менее, продолжает значительно терять в данных показателях. Не говоря уже о потерях в эстетическом облике городской среды - вечерняя панорама города зияет черными пустотами неосвещенных, будто отсутствующих зданий.

Выходит, что все козыри у нас на руках, но грамотно применить мы их не можем в силу неясных причин.

Причем не надо ходить далеко за примером успешной работы — наши ближайшие соседи вовсю реализуют наши самые смелые мечты. Город Крайнего Севера Белоярский не только принял Концепцию, но уже как два года шаг за шагом методично реализовывает главный ее посыл – городская жизнь должна наполниться новыми ритмами. Так, подсвечены фасады жилых домов и школ, парки, офисные здания и гостиницы, и работа по освещению всего города только набирает обороты. В Нижневартовске какой уже год местный Горсвет успешно работает по концессии, а в канун Нового года центральная праздничная площадь, пожалуй, была ярче, чем в новогодней столице — Ханты-Мансийске. Разве что в спор не вступит Когалым: там под новый год в рамках программы «Создание комфортной городской среды» красочно подсветили Рябиновый бульвар, смотровую площадку и близлежащий лесной массив. В городе массово подсвечивают жилые дома, храмы, административные здания и коммерческие объекты – и уже на выходные сургутяне стали ездить в Когалым.

Рябиновый бульвар, г. Когалым

Что же касается Сургута, то сейчас мне очевидно, как минимум, следующее: усилиями только нашей компании, нечастыми случаями добросовестности собственников строящихся зданий, и даже принятием единой Концепции ситуацию с городским освещением не изменить. Этот вопрос должен решаться комплексно, с применением всех имеющихся средств. И здесь важны активная позиция общественности, ответственность бизнеса, возможно, участие депутатов, но в первую очередь — сильная воля муниципальных властей. Первые, вторые, очередные, а главное — безрезультативные урбанистические форумы прекрасно это демонстрируют.

Все вышеперечисленное кому-то может показаться несущественным, и мне могут возразить, что есть и более важные проблемы. Но кто бы мог подумать еще месяц назад, что такие мелочи, как отсутствие тротуара и освещения во дворе могут привести к трагедии? Я хочу сказать, что свет обеспечивает нашу первостепенную необходимость в безопасности, а отсутствие света — это ДТП, криминал, плохое самочувствие и неудовлетворенность горожан. А еще свет это яркий красивый город, это позитивное восприятие жителями окружающей их городской среды, это признак здоровой экономики, которая обязательно привлечет в город туристов и инвесторов.


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26 февраля в 17:06, просмотров: 302, комментариев: 0


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