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​Гадко

Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду. Это здорово. В очень жарком финале, в овертайме, в крайне достойной и интересной игре, где обе команды показали себя, победили сборную Германии. В общем, было интересно и радостно. Хотя знатоки хоккея утверждали, что немцев нужно было обыгрывать более спокойно и в основное время, но впечатления, кажется, у всех россиян были на высоте.

Теперь наблюдаю реакцию, в том числе, так называемой «патриотической» общественности. Вот, например, картинка:

Во-первых, гадко, что сравнили спортивное соревнование с самой жестокой и кровопролитной войной в истории наших стран. Ну, предположим – мы давно привыкли, что спорт, особенно, в последние годы, для нашей страны стал определенным «заменителем» войны (на самом деле, было бы очень здорово, если бы войны с участием россиян заменились спортом, но пока никак). Но все же – сравнение матча, где десятки россиян и немцев в течение немногим более часа гоняли шайбу, с многолетней бойней, которая перемолола десятки миллионов человек из двух стран – это не признак уважения к нашим спортивным достижениям, это признак неуважения к погибшим предкам.

Во-вторых, гадко, что эту победу отображают как нечто из ряда вон выходящее. Понятно, что это первое за 26 лет хоккейное золото – отлично. Но давайте все же оценим соперника правильно. Германия не получала медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира по хоккею с 1976 года (до вчерашнего дня у них было «серебро» в Инсбруке). Ее сборная благодаря второму месту в Пхенчане поднялась с восьмого на седьмое место в международном рейтинге. Россия – на втором месте (после Канады). Сравните: в хоккейном союзе Германии 70 тысяч членов, в футбольном – 6,3 миллиона. Но российская сборная не в футбол их обыграла, а в хоккей – который традиционно считается «нашей» игрой. Это как если бы вы, будучи здоровым и сильным мужчиной, побили малолетнего сына вашего старого неприятеля и откровенно радовались этой победе.

Да, матч был жестким, и немцы показали себя в нем очень хорошо, хотя изначально считались аутсайдерами. И отсюда третье гадкое ощущение – абсолютное неуважение к достойному сопернику. То есть немцы, будучи объективно более слабой командой в плане подготовки и вообще отношению к хоккею в стране, обыграли мощных шведов и канадцев и почти забрали золото Олимпиады у России. И какова же реакция? «Ха-ха, новый Сталинград, можем повторить, да мы вас так и растак!»

В этом мнимом великодержавном и имперском надувании щек кроется мелкий и тщедушный провинциализм. Мы не можем порадоваться за успехи соперника, мы не можем продемонстрировать даже великодушие к побежденному, мы устраиваем дикие пляски и кривляния, поминая войну и Победу, к которой нынешнее поколение «патриотов» не имеет никакого отношения.

Еще раз. Это спорт, а не война. Выступление обеих сборных – России и Германии – было отличным. Финальный матч был интересным, зрелищным, захватывающим и нервозным, а его результат – радостным для нашей команды и всех болельщиков. Обе команды проявили себя в этом матче – делали красивые голы, ошибались, мазали, спотыкались, геройствовали. После такой победы нужно поблагодарить противника за хорошую игру, пожелать ему удачи в будущем и жить дальше. Так делают нормальные люди, и никак иначе.

Читайте предыдущий блог Дмитрий Щеглова «Не верят».


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Сегодня в 12:23, просмотров: 495, комментариев: 22


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 13:01
согласен, немцы тоже красавы, искренне отдаю им должное за достойную игру, более скажу хорошо, что наши не стали их недооценивать и отнеслись по серьезному, потому и выиграли, а посему наши ГЕРОИ!
И дай бог, функционеры от спорта на всех уровнях сделают правильные выводы и начнут развивать массовый спорт и детские бесплатные секции, тогда у нас никогда с настоящими сильными спортсменами не будет проблем
444
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Сегодня в 13:33
Браво! Все по делу, только одна ошибка. Это не "патриотическая общественность", это государство российское устраивает псевдопатриотическую истерику с поливанием помоями спортивных противников и песнями о победе чуть ли не в Сталинградской битве. Это не исключение имени Альберта Леонова, как вы об этом пишете, дорогой Дмитрий, это норма в путинской России, к моему глубокому сожалению.
Сергей Б
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Сегодня в 13:40
Элементарное злорадство холопов, которые за пайку добывают газ в северных широтах и поставляют его в Германию, чтобы там экономика развивалась.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:58
Вы только свои эти слова не забудьте, когда будете в очередной раз гордиться оккупацией Крыма и писать нечто про "Наверное, так и бросил бы атомную бомбу на ненавистную Рашку, как на Херосиму с Нагасаки."
Швондер
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Сегодня в 14:05
Мазурин, ты чо тоже косяки комментаторов коллекционируешь? как тарунитаз пригожинскый
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:15
Не забуду. Тем более, что это к вам тоже относится – любитель позлорадствовать над Рашкой и попереживать за Порошенка.
444 Швондер
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Сегодня в 14:18
Троллей в расчет не беру, а такие заявления постоянных комментаторов недельной давности, конечно, запоминаются. Тем более Сергей Б комментатор с именем и фамилией, не тролль, вроде бы, производит впечатление вменяемого человека с четкой позицией, а тут такой кричащий диссонанс у товарища неожиданно обнаружился. Тут одно из двух. Либо " злорадство холопов, которые за пайку добывают газ в северных широтах и поставляют его в Германию" о записных патриотах-крымнашистах писать, либо другому человеку ни к селу ни к городу с тем самым злорадством приписать невесть что про: "Наверное, так и бросил бы атомную бомбу на ненавистную Рашку, как на Херосиму с Нагасаки."
tanatos49
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Сегодня в 14:21
>>Гадко<<
А когда New York Post (местечковое американское издание) называет российских хоккеистов "командой без страны", товарисчу неполживому журналисту сладко? А когда спортсменов с грязью мешали, обвиняя в использовании допинга? Проснулся, Дмитрий "Совесть Нации" Щеглов
Сергей Б
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Сегодня в 14:28
Тарунитаза, только помяни. Щас, счеты сводить будет и не такое нарисует.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:38
Александр, у вас что, одна извилина, вы действительно думаете, что кроме либерастов и тарантасов в России больше никто не живет? Ну, тогда, я тем более прав – наверное, Александр Мазурин так и бросил бы атомную бомбу на ненавистную Рашку, предварительно вывезя из нее либерастов.
Д.Щеглов tanatos49
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Сегодня в 14:39
И? Это повод вести себя по-скотски по отношению к немецкой сборной? Либо к сборной США? Либо к кому-то еще? Странные стандарты, ей-богу.
Сергей Б tanatos49
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Сегодня в 14:43
Да, Тарантас, уподобляясь либерастам, ты сам тогда кто?
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:44
Какое же New York Post "местечковое", если вы за их твиттером пристально следите? Все правильно Дмитрий написал.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:49
Я вообще не знаю, кто такие New York Post и твиттер швиттер, вы о чём?
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:50
Вы сами-то не в состоянии понять, что после вашего о "холопах, которые за пайку добывают газ" лично про вас совершенно спокойно можно написать сакраментальное: "Наверное, так и бросил бы атомную бомбу на ненавистную Рашку, как на Херосиму с Нагасаки."? Я уж не говорю, что запутинский тролль про "неполживо-либерального" Дмитрия Щеглова нечто подобное уже из себя выдавил. Ну и каша же у вас в голове, Сергей...
444 tanatos49
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Сегодня в 14:53
Да это запутинскому бюджетному визгливому троллю было. Сбой какой-то на сайте.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:54
Опять мимо?
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:01
Опять двадцать пять – те «холопы» и тарантасы, которые злорадствуют, это далеко не вся Россия. И Щеглова каким-то местом приплели. Стравить что ли хотите? Нет, у вас точно одна извилина.
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:17
А, New York Post, ясень пень либерасты (не путать с либералами), порядошное издание, те же либералы, не стали бы вести себя как грязная утка, за проигрыш мстить и грязью поливать, типа – команда без страны. Даже, если это и так. Кто уподобляется им тот тоже и есть либераст.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:31
Вариант провокационного вброса даже не рассматривается. А зачем? Тогда и статья ни о чем будет... А вот от того, что не стали олимпийскими чемпионами Белов, Науменков, Ничушкин, Плотников и Береглазов автору не гадко?
йося
не нравится
Сегодня в 15:41
Эй! соплямибулькалитиппузыринадуватели.
Хорош уже пургу гнать, самим то не противно от собственного тупого словесного поноса
tanatos49 Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 15:43
>>А вот от того, что не стали олимпийскими чемпионами Белов, Науменков, Ничушкин, Плотников и Береглазов автору не гадко? <<
"Это совершенно другая ситуация!"(с) Псаки.
Тут нельзя поныть в демократическом столичном стиле об "этом мнимом великодержавном и имперском надувании щек" в котором "кроется мелкий и тщедушный провинциализм"

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