Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду. Это здорово. В очень жарком финале, в овертайме, в крайне достойной и интересной игре, где обе команды показали себя, победили сборную Германии. В общем, было интересно и радостно. Хотя знатоки хоккея утверждали, что немцев нужно было обыгрывать более спокойно и в основное время, но впечатления, кажется, у всех россиян были на высоте.

Теперь наблюдаю реакцию, в том числе, так называемой «патриотической» общественности. Вот, например, картинка:

Во-первых, гадко, что сравнили спортивное соревнование с самой жестокой и кровопролитной войной в истории наших стран. Ну, предположим – мы давно привыкли, что спорт, особенно, в последние годы, для нашей страны стал определенным «заменителем» войны (на самом деле, было бы очень здорово, если бы войны с участием россиян заменились спортом, но пока никак). Но все же – сравнение матча, где десятки россиян и немцев в течение немногим более часа гоняли шайбу, с многолетней бойней, которая перемолола десятки миллионов человек из двух стран – это не признак уважения к нашим спортивным достижениям, это признак неуважения к погибшим предкам.

Во-вторых, гадко, что эту победу отображают как нечто из ряда вон выходящее. Понятно, что это первое за 26 лет хоккейное золото – отлично. Но давайте все же оценим соперника правильно. Германия не получала медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира по хоккею с 1976 года (до вчерашнего дня у них было «серебро» в Инсбруке). Ее сборная благодаря второму месту в Пхенчане поднялась с восьмого на седьмое место в международном рейтинге. Россия – на втором месте (после Канады). Сравните: в хоккейном союзе Германии 70 тысяч членов, в футбольном – 6,3 миллиона. Но российская сборная не в футбол их обыграла, а в хоккей – который традиционно считается «нашей» игрой. Это как если бы вы, будучи здоровым и сильным мужчиной, побили малолетнего сына вашего старого неприятеля и откровенно радовались этой победе.

Да, матч был жестким, и немцы показали себя в нем очень хорошо, хотя изначально считались аутсайдерами. И отсюда третье гадкое ощущение – абсолютное неуважение к достойному сопернику. То есть немцы, будучи объективно более слабой командой в плане подготовки и вообще отношению к хоккею в стране, обыграли мощных шведов и канадцев и почти забрали золото Олимпиады у России. И какова же реакция? «Ха-ха, новый Сталинград, можем повторить, да мы вас так и растак!»

В этом мнимом великодержавном и имперском надувании щек кроется мелкий и тщедушный провинциализм. Мы не можем порадоваться за успехи соперника, мы не можем продемонстрировать даже великодушие к побежденному, мы устраиваем дикие пляски и кривляния, поминая войну и Победу, к которой нынешнее поколение «патриотов» не имеет никакого отношения.

Еще раз. Это спорт, а не война. Выступление обеих сборных – России и Германии – было отличным. Финальный матч был интересным, зрелищным, захватывающим и нервозным, а его результат – радостным для нашей команды и всех болельщиков. Обе команды проявили себя в этом матче – делали красивые голы, ошибались, мазали, спотыкались, геройствовали. После такой победы нужно поблагодарить противника за хорошую игру, пожелать ему удачи в будущем и жить дальше. Так делают нормальные люди, и никак иначе.

Читайте предыдущий блог Дмитрий Щеглова «Не верят».