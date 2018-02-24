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Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин

Фото ntv.ru
Фото ntv.ru

Ассаламу алайкум! В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий.

Могущественные державы постоянно вели захватнические войны, пытаясь сломить волю, навсегда покорить Чечню и чеченский народ. Бесчисленные вооруженные полчища приходили с юга, востока, запада и севера. Они сжигали населенные пункты, истребляли население, но никогда и никто не уходил победив чеченцев, победив их дух и волю к свободе.

Однако, ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят вовеки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы.

Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники.

Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам.

Народ — воин, народ — труженик, народ — патриот назвали «врагом народа». И в своих правах не был восстановлен в течение многих десятилетий и после возвращения из сибирской каторги. По воле Всевышнего Аллаха тиран и кровавый злодей Сталин бесславно завершил свой жизненный путь.

Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы. Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал её жертвой, никогда не забудем об этом! Но у нашего народа есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперёд, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом.

На референдуме, организованном Первым Президентом ЧР, Героем России Ахмадом-Хаджи Кадыровым, чеченский народ впервые в истории получил возможность на добровольной основе, а не принудительно, выбрать своё будущее. Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он навсегда уберёг нас от новых потрясений, трагедий и невзгод, просим о ниспослании мира и стабильности для всей России!

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Сегодня в 16:17, просмотров: 279, комментариев: 2


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Комментарии:
444
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Сегодня в 17:22
Один восточный тиран и палач с пеной у рта проклинает другого палача и тирана "вовеки веков". Оригинально. Не менее оригинально у младшенького восточного деспота получилось с "первым президентом Чеченской Республики". А президента Дудаева куда дел? А президента Масхадова? Туда же, куда следующие поколения чеченцев отправят предателей кадыровых? Однако, традиция вырисовывается.
Сергей Б
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Сегодня в 17:48
Восток дело очень тонкое. Каждому народу в РФ гарантированы реальные права и свободы – да, не каждому гражданину. И если, руководство современной России взяло на себя ответственность за сталинские преступления и репрессии и принесло извинения перед чеченским народом, то почему не извиняется перед другими народами РФ? Которые пострадали не меньше, а может и больше, чем чеченский народ, от сталинских репрессий и преступлений. Значит и не каждому народу в РФ реально гарантированы равные права и свободы. Вот, как в таких неравных условиях народам строить новую Россию?

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Мнения

Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин

Статья дня. Кадыров: Пусть будет проклят тиран Сталин
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