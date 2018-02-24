Пятерка по литературе. Сказочные книги от преподавателя кафедры психологии развития СурГУ Леси Ганеевой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает преподаватель кафедры психологии развития СурГУ Леся Ганеева:

1. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»: «Совершенно неожиданная книга! Впечатлила меня своим языком, глубокими и переливающимися образами. И мальчик-подросток, который зажигает звезды на небе... И молодой журналист, который влюбляется в девушку на фотографии. И старуха, у которой девочки растаскивают на подарки ее воспоминания о молодости — заколки, бусы, булавки».

2. Лев Толстой, «Анна Каренина»: «Первая моя взрослая книга (читала еще подростком) о женском — внутреннем мире, счастье, страдании, предательстве. Удивительно разрушительная книга для «хороших девочек», привыкших жить правильно, как мама завещала».

3. Сергей Козлов, «Сказки о ёжике и медвежонке»: «Читала своим детям и совершенно влюбилась. В простоту и доброту, наивность даже, с детства привычных героев. И чего с ними только не происходит! И туман, и одиночество, и радость дружбы, и даже мысли о предназначении. Люблю, в общем».

4. Людмила Улицкая, «Лестница Якова»: «Моё открытие этого лета. Пронзительный роман о еврейском роде, начавшемся с двух талантливых влюбленных, чья жизнь — сплошные письма. Сначала глубокие, нежные, а потом вежливые и холодные. И, наконец, просто формальные. Переживала гамму чувств, следя за калейдоскопам судеб многочисленных потомков Якова».

5. Туве Янссон, «Муми-тролли»: «Ну что поделаешь, я мама! Осваиваю классическую детскую литературу только сейчас. Люблю этих милых пухленьких и хитреньких друзей, которые то и дело куда-то идут, что-то творят и извлекают из разрешенных ситуаций свои добрые и почти взрослые выводы».