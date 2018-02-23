Впервые вижу. «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Начну с главного. В третьем фильме о разговорах мужчин (в отличие от второго, который рассматривать вообще нет смысла) все составляющие начального суперхита «Квартета И» налицо: это все то же роуд-муви с пространными рассуждениями о жизни, которая разительно отличается от того, что было в детстве и юности. Реплики Леши, Славы, Саши и Камиля снова щедро приправлены музыкой «Би-2», так что удовольствие можно получить как минимум от ностальгии.

Прочих удовольствий здесь, однако, тоже хватает: устремившиеся в Санкт-Петербург без какой-либо цели герои сыплют шутками, подмечают тонкости жизни в нынешнем возрасте и попадают в комические ситуации, побеждая немцев и беседуя с проводницей, в купе которой фотография Месси соседствует с несколькими иконами.

На всем этом, однако, лежит именно что толстый слой ностальгии, усугубляющейся ощущением некоей усталости героев, и это — главное отличие третьего фильма от первого. Начальная серия франшизы, кстати, упоминается ближе к финалу — как раз в ностальгическом аспекте: «Ну когда мы в последний раз вот так вчетвером выбирались куда-то? — спрашивает Камиль. — Восемь лет назад в Одессу!» Что изменилось за эти годы? Тогда герои ехали куда-то, а теперь они едут откуда-то. Тогда — сбежали на уик-энд для веселья, теперь сбегают просто для того, чтобы сбежать, не спрашивая зачинщика о цели путешествия. Может, именно поэтому и рассуждения их, будучи по-прежнему меткими и смешными, иногда все-таки заставляют взгрустнуть, да и финал не веселит, а настраивает на философский лад.

Слабым местом серии можно назвать навязчивый и кое-где просто топорный продакт плейсмент. Я предпочел бы не замечать его хотя бы в рамках этого текста, если бы не ощущение, что «Квартет И» использовали его как художник из знаменитой байки про желтую собачку. Думаю, будущие рецензии на фильм эту догадку подтвердят.