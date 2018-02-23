Подрастают аллеи, высаженные в память о погибших воинах...

Сегодня мы отмечаем всероссийский праздник – День защитника Отечества! Это праздник наших дорогих ветеранов, военнослужащих, кто служил или служит в Вооруженных Силах. Всех, кто предан России, кто стоит на страже безопасности государства, общества и каждого гражданина нашей страны.

Этот день является одним из самых важных для каждой семьи. Он воплощает неразрывную связь поколений, глубочайшее уважение к тем, кто отдал свою жизнь за Родину. В каждом поселении Сургутского района установлены памятники и мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам локальных войн. Именами героев названы улицы, подрастают, высаженные в память о них аллеи, на праздничных митингах вспоминают их боевые заслуги...

Во все времена самыми ценными были и есть мир, спокойствие и стабильность – эта высокая ответственность лежит на плечах наших защитников.

В этот торжественный день примите пожелания мира, согласия и благополучия! Крепкого здоровья ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!

