Уважаемые жители Сургутского района!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с одним из самых мужественных праздников — днем защитника Отечества! 23 февраля принято считать датой создания Красной армии. С того времени прошла уже почти сотня лет. За это время в обществе неоднократно менялось отношение к воинской службе. Отрадно, что в последние годы престиж российской армии значительно укрепился. Каждый призыв несколько сотен молодых людей из Сургутского района пополняют ряды Вооруженных сил страны. Наши солдаты-срочники достойно несут службу на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Тысячи жителей Сургутского района в свое время уже отдали свой долг Родине. А некоторые продолжают оберегать покой граждан и сейчас - в рядах правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. Я желаю каждому защитнику Отечества с честью и достоинством идти по жизни, стать настоящей опорой для своих родных и близких. Уверен, что, объединив усилия, мы все вместе сможем сделать нашу жизнь лучше. А сильное государство — гарантия того, что небо над нашими головами всегда будет мирным.