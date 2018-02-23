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​Пальцем в небо без меня

В Омске прошёл симфонический концерт памяти Егора Летова. Омск – его родина, его дом. А 19 февраля было 10 лет, как он умер. Трибьют назывался «Симфооборона», и он был ужасен.

Потому что музыканты никогда не слышали Летова, они его не знают. И они не удосужились послушать. Музыкантша говорит: «Песенка «Про мишутку», наверное, весёлая детская песенка, поэтому мы её так и играли». Что?! Весёлая песенка?! Вы её так и играли? «Про дурачка», и так всё ясно», - продолжает музыкант симфонического оркестра.

Вершина творчества великого русского поэта – и так всё ясно, что про дурака?

Дичайшее невежество. Никогда не видела, чтобы профессионалы поступали так непрофессионально. Вам он может и не нравится, но раз ваша филармония в это влезла, вам надо было послушать песни, которые вы собираетесь играть! Как можно делать перепевку, не слыша оригинала? Так что была сплошная в том концерте безвкусно-бессмысленная лирика. Без силы, без взлётов и падений, без страсти и без ума. Лучше бы не начинали.

А как бы они сыграли «Без меня» или «Снаружи всех измерений»? Слушая «Я летаю снаружи всех измерений», я сразу вспомнила метафизический опыт моего коллеги и других людей. А как можно играть песню, не только не зная слов и не слыша её в оригинале, но никогда и не задумываясь ни о чём подобном?

Братья Летовы пошли каждый своим путём. Сергей играет джаз, который понимает 20 человек в мире. А Игорь (Егор) пел для миллионов. Я понимаю плохо скрываемое презрение музыкантов, исполняющих классическую музыку, ведь Летов играл на четырёх аккордах. Музыка у него классная, но он Поэт, великий Поэт, в его наследии главное Слово и Голос.

И новая новость. Летов сейчас в тренде и скоро в РГГУ проведут Международную филологическую конференцию «Без меня» памяти Егора Летова. Понравилось название доклада «Никто не хотел умирать» (последний концерт «Гражданской обороны» в Екатеринбурге как подготовка к переходу Егора Летова в инобытие). Вы серьёзно? То есть, филологи и лингвисты уже монографии пишут и защищают на Летове кандидатские? Про переход Летова в инобытие. Чудно. Какое сильное ощущение абсурда. Ему бы понравилось. Летов был добрым человеком, весь в котах, ему бы понравилось. Может он и поблевал бы, но вряд ли рассердился.

А с другой стороны. Вот взять армию пушкинистов и пушкинологов. Они зарабатывают на Пушкине. Живут за счёт Пушкина. А что делать? Жить-то надо, а они не Пушкины. Я это понимаю. Людям надо к кому-то прилепиться. Так что, думаю, спустя годы после его кончины, мы увидим Международную научно-художественную конференцию, посвящённую, например, творчеству популярного художника Васи Ложкина. Армию учеников и последователей, посмертные награды, воспоминания, официальное признание и выставку в Кремле. Но такое сильное ощущение абсурда. Летову бы точно понравилось.

Но людей это почему-то не красит. Как перепевки Высоцкого известными музыкантами. Вот они в трибьюте поют. Его творчество делает их выше. Но и подчёркивает их убогость. Так что они зря горла напрягают. Горла напрягают, жилы торчат, а всё - надсадная клоунада. Ощущение, что не по сеньке шапка. Высоцкого и Летова надо петь дома, в тёплой компании, для души. А любым горлом можно только Пушкина читать. Солнце – это Солнце, оно всех освещает.


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23 февраля в 09:32, просмотров: 927, комментариев: 0


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