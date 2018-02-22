Лето не за горами: в каких тренажерных залах можно привести себя в порядок? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Зима заканчивается, и многие горожане начинают задумываться над тем, чтобы привести свои тела в порядок к пляжному сезону. СИА-ПРЕСС подготовил для тех, кому хочется избавиться от последствий «зимней лени», обзор тренажерных залов Сургута.

Отметим, что цены в материале указаны без учета скидок по имеющимся акциям, а за основу взяты безлимитные абонементы.

Ufit. Быстринская, 18/4





Месячный абонемент: от4300 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с бесплатным тренером

Дополнительные бонусы: -

Энергетик. Энергетиков, 47

Месячный абонемент: 1800 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: бесплатныйтренер в зале

Дополнительные бонусы: -

Акватория. Магистральная, 36

Месячный абонемент: 3700 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером

Дополнительные бонусы: -

Армада. Крылова, 32





Месячный абонемент: 2500 рублей

Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей

Годовой абонемент: 20 тысяч рублей

Занятие с тренером: 600 рублей 1 занятие

Дополнительные бонусы: -

Броско фитнес. Университетская, 21

Месячный абонемент: 4500 рублей

Полугодовой абонемент: 15 600 рублей

Годовой абонемент: 26 400 рублей

Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером

Дополнительные бонусы: ИК-сауна, возможность дополнительно заниматься на тренажерах

Локомотив. Мечникова, 5А





Месячный абонемент: 150 рублей разовое занятие

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером и дополнительные бонусы: отсутствуют

Мастерская тела Павла Науменко. Киртбая, 23





Месячный абонемент: 3990 рублей

Полугодовой абонемент: 12 700 рублей

Годовой абонемент: 23 900 рублей

Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером

Дополнительные бонусы: -

Пять звезд. Мира, 33/2





Месячный абонемент: -

Полугодовой абонемент: 41 400 рублей

Годовой абонемент: от 62 тысяч рублей

Занятие с тренером: от 1400 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: групповые занятия, бассейн, боевые искусства, финская сауна

Олимп. Мелик-Карамова, 12

Месячный абонемент: 2280 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: по договоренности

Дополнительные бонусы: -

Fitness plaza. Университетская, 25А





Месячный абонемент: 3000 рублей

Полугодовой абонемент: 6900 рублей

Годовой абонемент: 9500 рублей

Занятие с тренером: от 500 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: финская сауна

Газовик. Островского, 16/1

Месячный абонемент: 2000 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: тренер всегда в зале

Дополнительные бонусы: -

Gym Team. Усольцева, 19

Месячный абонемент: от 2400 рублей

Полугодовой абонемент: 13 990 рублей

Годовой абонемент: -

Занятие с тренером: 750 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: -

Нефтяник. Набережный проспект, 37

Месячный абонемент: 2400 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: по договоренности

Дополнительные бонусы: -

PLATINUM. Юности, 8 и 30 лет Победы, 66





Месячный абонемент: 5000 рублей

Полугодовой абонемент: 12 тысяч рублей

Годовой абонемент: 17 тысяч рублей

Занятие с тренером: 1000 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: хамам, ИК-сауна, групповые программы

Снежинка. Югорский тракт, 8

Месячный абонемент: 2300 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: тренер всегда в зале

Дополнительные бонусы: -

Strong. Юности, 8





Месячный абонемент: 3700 рублей

Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей

Годовой абонемент: 15 тысяч рублей

Занятие с тренером: бесплатно

Дополнительные бонусы: разработка программы тренировок, тонусные тренажеры, ИК-сауна

World Gym. Профсоюзов, 53/2

Месячный абонемент: 10 тысяч рублей

Полугодовой абонемент: 39 тысяч рублей

Годовой абонемент: 65 тысяч рублей

Занятие с тренером: 1250 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: фитнес-тест, 2 встречи с тренером, групповые занятия, финская сауна

World Class. Профсоюзов, 11

Месячный абонемент: -

Полугодовой абонемент: 40 тысяч рублей

Годовой абонемент: 64 тысячи рублей

Занятие с тренером: от 1300 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: групповые занятия, бассейн, хамам

Ледовый дворец спорта. Югорский тракт, 40

Месячный абонемент: 2280 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером и дополнительные бонусы: отсутствуют

Центр спортподготовки им. А.Ашапатова. Университетская, 31





Месячный абонемент: 2500 рублей

Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей

Годовой абонемент: 15 тысяч рублей

Занятие с тренером: 800 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: -

Импульс. Комсомольский проспект, 13

Месячный абонемент: 4000 рублей

Полугодовой абонемент: 16 800 рублей

Годовой абонемент: 28 800 рублей

Занятие с тренером: 950 рублей за 1 занятие

Дополнительные бонусы: ИК-кабинка

Премьер Арена. Быстринская, 18/4

Месячный абонемент: 4300 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: тренер бесплатно занимается с группой до пяти человек

Дополнительные бонусы: -

Таёжный. Аэрофлотская, 35

Месячный абонемент: 1500 рублей

Полугодовой и годовой абонемент: -

Занятие с тренером: бесплатный тренер в зале в пн, ср, пт с 17.00

Дополнительные бонусы: -

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