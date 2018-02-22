Лето не за горами: в каких тренажерных залах можно привести себя в порядок? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Зима заканчивается, и многие горожане начинают задумываться над тем, чтобы привести свои тела в порядок к пляжному сезону. СИА-ПРЕСС подготовил для тех, кому хочется избавиться от последствий «зимней лени», обзор тренажерных залов Сургута.
Отметим, что цены в материале указаны без учета скидок по имеющимся акциям, а за основу взяты безлимитные абонементы.
Ufit. Быстринская, 18/4
Месячный абонемент: от4300 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с бесплатным тренером
Дополнительные бонусы: -
Энергетик. Энергетиков, 47
Месячный абонемент: 1800 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: бесплатныйтренер в зале
Дополнительные бонусы: -
Акватория. Магистральная, 36
Месячный абонемент: 3700 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером
Дополнительные бонусы: -
Армада. Крылова, 32
Месячный абонемент: 2500 рублей
Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей
Годовой абонемент: 20 тысяч рублей
Занятие с тренером: 600 рублей 1 занятие
Дополнительные бонусы: -
Броско фитнес. Университетская, 21
Месячный абонемент: 4500 рублей
Полугодовой абонемент: 15 600 рублей
Годовой абонемент: 26 400 рублей
Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером
Дополнительные бонусы: ИК-сауна, возможность дополнительно заниматься на тренажерах
Локомотив. Мечникова, 5А
Месячный абонемент: 150 рублей разовое занятие
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером и дополнительные бонусы: отсутствуют
Мастерская тела Павла Науменко. Киртбая, 23
Месячный абонемент: 3990 рублей
Полугодовой абонемент: 12 700 рублей
Годовой абонемент: 23 900 рублей
Занятие с тренером: все групповые занятия проходят с тренером
Дополнительные бонусы: -
Пять звезд. Мира, 33/2
Месячный абонемент: -
Полугодовой абонемент: 41 400 рублей
Годовой абонемент: от 62 тысяч рублей
Занятие с тренером: от 1400 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: групповые занятия, бассейн, боевые искусства, финская сауна
Олимп. Мелик-Карамова, 12
Месячный абонемент: 2280 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: по договоренности
Дополнительные бонусы: -
Fitness plaza. Университетская, 25А
Месячный абонемент: 3000 рублей
Полугодовой абонемент: 6900 рублей
Годовой абонемент: 9500 рублей
Занятие с тренером: от 500 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: финская сауна
Газовик. Островского, 16/1
Месячный абонемент: 2000 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: тренер всегда в зале
Дополнительные бонусы: -
Gym Team. Усольцева, 19
Месячный абонемент: от 2400 рублей
Полугодовой абонемент: 13 990 рублей
Годовой абонемент: -
Занятие с тренером: 750 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: -
Нефтяник. Набережный проспект, 37
Месячный абонемент: 2400 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: по договоренности
Дополнительные бонусы: -
PLATINUM. Юности, 8 и 30 лет Победы, 66
Месячный абонемент: 5000 рублей
Полугодовой абонемент: 12 тысяч рублей
Годовой абонемент: 17 тысяч рублей
Занятие с тренером: 1000 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: хамам, ИК-сауна, групповые программы
Снежинка. Югорский тракт, 8
Месячный абонемент: 2300 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: тренер всегда в зале
Дополнительные бонусы: -
Strong. Юности, 8
Месячный абонемент: 3700 рублей
Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей
Годовой абонемент: 15 тысяч рублей
Занятие с тренером: бесплатно
Дополнительные бонусы: разработка программы тренировок, тонусные тренажеры, ИК-сауна
World Gym. Профсоюзов, 53/2
Месячный абонемент: 10 тысяч рублей
Полугодовой абонемент: 39 тысяч рублей
Годовой абонемент: 65 тысяч рублей
Занятие с тренером: 1250 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: фитнес-тест, 2 встречи с тренером, групповые занятия, финская сауна
World Class. Профсоюзов, 11
Месячный абонемент: -
Полугодовой абонемент: 40 тысяч рублей
Годовой абонемент: 64 тысячи рублей
Занятие с тренером: от 1300 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: групповые занятия, бассейн, хамам
Ледовый дворец спорта. Югорский тракт, 40
Месячный абонемент: 2280 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером и дополнительные бонусы: отсутствуют
Центр спортподготовки им. А.Ашапатова. Университетская, 31
Месячный абонемент: 2500 рублей
Полугодовой абонемент: 10 тысяч рублей
Годовой абонемент: 15 тысяч рублей
Занятие с тренером: 800 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: -
Импульс. Комсомольский проспект, 13
Месячный абонемент: 4000 рублей
Полугодовой абонемент: 16 800 рублей
Годовой абонемент: 28 800 рублей
Занятие с тренером: 950 рублей за 1 занятие
Дополнительные бонусы: ИК-кабинка
Премьер Арена. Быстринская, 18/4
Месячный абонемент: 4300 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: тренер бесплатно занимается с группой до пяти человек
Дополнительные бонусы: -
Таёжный. Аэрофлотская, 35
Месячный абонемент: 1500 рублей
Полугодовой и годовой абонемент: -
Занятие с тренером: бесплатный тренер в зале в пн, ср, пт с 17.00
Дополнительные бонусы: -
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