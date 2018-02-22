​Ох и скользкую же тему решил поднять автор — реабилитировать в сознании обывателя понятие «политика»

Ох и скользкую же тему автор решил поднять на вилы, реабилитировать в сознании обывателя понятие «политика».

Сам по себе этот термин, действительно, не несет в себе никакого негатива, и означает, если очень кратко, перечень последовательных мер и действий, посредством которых предполагается добиться определенных целей.

Только вот давно уже практически установлено, что объявленное главнейшей из всех целей «всеобщее общественное благо» недостижимо из-за индивидуальных человеческих особенностей, кто-нибудь останется несчастным и обделенным в любом случае. И все без исключения политики, регулярно обещающие скорейший «ле бьен публик», это понимают, потому как далеко не дураки, даже если и прикидываются иногда таковыми.

И по той же самой причине (и нескольким другим) они блюдут интересы выборочно, и начинают традиционно с себя и ближнего окружения. А поскольку роль управляющего общественными процессами прямо подразумевает возможность снять и распределить все сливки, число желающих воспользоваться этой замечательной возможностью кратно превосходит число вакансий, и начинается политическая борьба. В которой, как опять же показывает практика, побеждает самый велеречивый и складнообещающий претендент, обладающий самой гибкой натурой и яркой хуцпой (сложно подобрать термин точнее).

Тут то и возникает проклятый вопрос – отчего часть политиков таки придерживается приличий, обходится обширными причитающимися привилегиями и не возводит себе частный Тадж-Махал за казенный счет, а некоторые именно с этого и начинают. Причем допустить, что одни политики могут быть совестливей других, не получается, – у всех претендендующих на управление общественными процессами этот показатель равен нулю, иначе никогда не пройдешь даже конкурсный отбор.

Так что количество злоупотреблений, доступных власти, регулируются не только самой властью (иначе коррупция бы везде и всегда была максимальной), а еще и тем самым обществом, за благо которого политики регулярно клянутся не щадить живота.

Отчего российское общество, наряду с некоторыми другими, значительно отстает в этом вопросе от многих европейских, например, соседей – отдельная печальная тема, со многими историко-культурными предпосылками и современными логическими парадоксами. Поднимать и обсуждать ее уместно в отдельном обширном труде, если некуда деть свободное время.

Относительно приведенного автором примера с Саймой могу сказать, что это достаточно характерный политический казус – администрация, в виде реализации политики осчастливливания сургутян затеяла на территории парка глобальные пертрубации, хотя сразу перед этим села в лужу с остановочными будками. Мало у кого есть сомнения в том, что вполне еще приличную территорию решили «оптимизировать», прежде всего, ради освоения соответствующих фондов. Прежде всего потому, что никакого реального «общественного запроса» по этому поводу не было и нет. Граждане до сих пор еще не договорились между собой; один хочет пляж, другой баню, а третий – чтоб не дергали лишний раз по не касающимся его пустякам.

И политическая победа ценой в 27 миллионов, которой так радуется автор, принадлежит не народу, а лично депутатской группе и редакции СИА-ПРЕСС, чьи разногласия с политикой действующей администрации достигли апофеоза и происходят буквально по каждому возможному поводу.

Подытоживая вышесказанное, скажу, что, на мой отдельный взгляд, никакое реальное общественное управление не возможно, пока нет возможности выяснить и учесть мнение буквально каждого гражданина по каждому конкретному вопросу. Ну и избежать при этом весьма вероятных злоупотреблений, что и вовсе из области фантастики. А до тех пор любая «демократия» и «власть народа» остаются абстрактными понятиями, либо пышной профанацией.

Комментарий к статье Дмитрия Щеглова «Вам-то что?»

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