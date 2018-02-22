Не согласен с мнением коллеги-депутата Владимира Болотова о новом директоре сургутского рынка

Уважаю, но не могу согласиться с критическим мнением своего доброго коллеги, депутата Владимира Болотова о назначении на должность директора городского рынка почти его однофамильца Сергея Болотнова. По поводу того, что мол «развалил одно предприятие, развалит и другое».

Не скажу, что посвящен во все детали, но история первого в Сургуте автосалона «Форд» на улице Юность проходила на глазах многих горожан и была по своему очень яркой и во многом новаторской. Напомню, именно этим автосалоном и руководил предприниматель Сергей Болотнов. А история эта действительно была яркой, начиная с открытия.

Это сегодня праздничным шоу мало кого удивишь, а тогда это было в новинку, и впервые на открытие автосалона пришел весь(!) сургутский бомонд во главе с мэром Александром Сидоровым. Вел открытие московский шоу-мен и певец Сергей Минаев. Это были годы становления новой жизни, когда бизнесмен из уличного парня в красном пиджаке и золотой цепочкой на борцовской шее постепенно принимал облик респектабельного мужа.

И конечно, многое было «впервые и вновь». Мало кто сегодня знает, что самые первые «свадебные» лимузины огромной длины в Сургут привез тоже Сергей Болотнов. И первое легальное «желтое» такси в Сургуте с культурными водителями, хорошо понимающими русский язык, – это тоже он. И приезд в наш город не исполнителей шансона и очередной попсы, а симфонического оркестра под управлением Юрия Темирканова, ансамбля Игоря Моисеева, первого в Сургуте джазового фестиваля с участием мировых и европейских звезд, это тоже заслуга удивительно скромного человека Сергея Болотнова.

Скромного, потому что события эти помнят многие, а того кто за ними стоял, только очень узкий круг людей. Не выпячивал себя никогда. И когда грянул кризис 2008 года, он поступил не как большинство бизнесменов – не стал выводить основные активы перед банкротством (на общую сумму более 350 млн. рублей), а, зная, что их хватит на все долги, передал честно в руки конкурсному управляющему, который рассчитывался с кредиторами. Я конечно за весь город не скажу, но, на мой взгляд, это один из очень достойных и порядочных людей, которых во все времена «много не бывает».