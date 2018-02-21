Я не вижу никаких способов добиться полной самоокупаемости МКС

Несколько дней назад стало известно, что Роскосмос может передать Международную космическую станцию в концессию группе компании S7 после 2024 года. О том, зачем это нужно госкорпорации и какой эффект может быть от этой сделки мы спросили у известного блогера, популяризатора космоса и сотрудника частной космической компании «Даурия аэроспейс» Виталия Егорова, известного также как «Zelenyikot».

Проблема и у НАСА, и у Роскосмоса заключается в том, что с созданием окололунной станции МКС становится дорогим балластом, который будет отвлекать ресурсы, время и специалистов. Логика государства здесь понятна, а вот логика частника – компании S7 – не совсем. Если честно, я не вижу практически никаких коммерческих способов окупить станцию. Можно конечно рассказывать про космических туристов, про эксперименты на деньги крупного бизнеса, но реально они способны окупить станцию процентов на 10. На МКС каждый год тратится несколько миллиардов долларов. Она не создавалась для того, чтобы на ней как-то зарабатывать и без всяких представлений об экономической эффективности.

Я полагаю, что частники станут государственными подрядчиками, которые будут выполнять функции операторов станции. Большая часть содержания МКС все равно будет обеспечиваться за счет государства: Роскосмос платит S7, НАСА своим подрядчикам. Частники смогут повысить экономическую отдачу от станции, снизить бюрократический порог. Но опять же, S7 говорит, что хочет использовать МКС для сборки и заправки космических аппаратов, а такие задачи не могут выполняться эффективно на той орбите, на которой она летает. Для коммерческих целей наклонение орбиты станции просто неудобно. Такие же проблемы есть у НАСА.

Передача частникам функций оператора станции может снизить затраты государства и повысить научную отдачу от станции. Сейчас российский сегмент МКС научных результатов дает меньше, чем японский, при том, что японские космонавты летают раз в два года, а наши постоянно там находятся. Добавьте к этому кучу бюрократических процедур и согласований, которые сильно усложняют научные исследования. В этом отношении частный подрядчик всегда будет эффективнее чем государственный.

Реальность такова, что судьба МКС после 2024 года неопределенная. Новости о возможной передаче станции частникам говорит о том, что сейчас и Роскосмос и НАСА ищут варианты сохранить станцию. Все понимают, что содержать МКС дорого, но и топить ее не хочется. Ответ многие видят в коммерческих компаниях, хотя не факт, что это окажется панацеей. Но вариантов, на самом деле, немного: если у государства не будет денег на станцию, и они не найдутся у частников, то останется только затопление.