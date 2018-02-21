По погоде. Аудитория siapress.ru рассказала как одевает своих детей

Большая часть аудитории siapress.ru (56,7 процента) рассказала, что одевает своих детей в зависимости от погоды. Всегда очень тепло одевают своих детей лишь 6,5 процента родителей участвующих в опросе. Противоположную позицию заняли 6,2 процента респондентов - они всегда стараются одеть детей полегче. Оставшиеся 30,6 процента опрощенных заявили, что у них нет детей либо они уже взрослые.

Что об этом думает кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм доктор Комаровский читайте по ссылке.