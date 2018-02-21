Быть членом внедорожного клуба «Штурмовик» почетно

На прошедших выходных сургутский внедорожный клуб «Медведь» организовал зимний трофи рейд «Снежные Барсы». Мероприятие можно считать открытием сезона 4х4 в Югре. В соревнованиях, проходивших в районе аэродрома Боровая, участвовали десятки экипажей со всего округа, четыре из них выступили от клуба «Штурмовик». Корреспондент siapress.ru пообщался с участником первого трофи рейда 2018, почетным членом региональной общественной организации «Штурмовик», Александром Олейниковым:

В среднем в год проводится около 10 крупных окружных соревнований, организованных клубами Югры и Ямала. Их участниками могут стать все желающие, с автомобилями колесной формулы 4х4, соответствующие требованиям безопасности и регламенту рейда. Минимальный состав команды 2 человека: пилот и штурман. Кстати, 12-13 мая (резервные даты 19-20 мая) в окрестностях Пыть-Яха состоится 1 отборочный этап Кубка городов Югры. Подробности можно будет узнать на нашем сайте.

Конечно, самостоятельное участие в подобных мероприятиях отличается от клубного. Если соревнования выездные все экипажи группируются, разбивают совместные лагеря, во время этапов помогают друг другу, не дают застрять. Чтобы стать членом «Штурмовика» в первую очередь необходимо принимать активное участие в жизни организации. Мы часто ездим на пикники, и конечно поддерживаем коллективный дух, помогая в любое время дня и ночи. Что касается формальной стороны вопроса: о правилах, членских взносах, о том, как заполнить анкету, а также о системе клубных скидок и многом другом можно узнать в специальной теме. Хочу отметить, что мы имели печальный опыт, когда люди посетив один выезд, сразу вступали в клуб, по итогу из официально зарегистрированных членов только 10% действительно работали и участвовали в решении каких-либо вопросов. Поэтому с 2016 года мы ввели правило: в течение первого года нужно пробыть в статусе кандидата в члены «Штурмовика», а после, на ежегодном съезде, решается, кого принимать в клуб.

Внедорожный клуб «Штурмовик» официально зарегистрирован более 7 лет назад, это организация с богатой и гордой историей, быть ее членом по-настоящему почетно. Многие участники кандидаты в мастера спорта по автоспорту, который по праву можно назвать мужским.