Как принять участие в государственной программе «Семейный автомобиль-2018»? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Государственная программа «Семейный автомобиль» пролонгирована на текущий год. Принять участие в ней могут лица, имеющие двух и более детей, при условии соблюдения некоторых нюансов. Предполагается, что в этом году в стране будет реализовано 55 тысяч «льготных» автомобилей. Они, кстати, по опыту прошлого года, разлетаются как горячие пирожки — с момента старта весь запас машин был куплен за три месяца.
Суть программы проста — она позволяет получить скидку десять процентов при покупке машины в кредит (не за наличные). При этом стоит отметить, что можно выбрать авто не дороже 1,5 млн рублей, массой не больше 3,5 тонн, российской сборки 2017-2018 годов выпуска и имеющемся в одобренном списке моделей.
Еще один плюс программы — закрыть полученный автокредит можно уже через несколько дней, после его получения: цена так и останется сниженной, а проценты придется заплатить лишь за фактическое время пользования займом. В итоге использовать предложение могут и лица, которые изначально не планировали брать автомобиль в кредит.
Кто может принять участие?
Участник программы должен соответствовать следующим требованиям:
- Быть гражданином РФ;
- Быть родителем минимум двух детей (своих или усыновленных) возрастом до 18 лет (воспользоваться программой нельзя, если родитель лишен прав на детей, или ребенок находится на гособеспечении);
- Не брать автокредит в течение года;
- Не быть участником программы «Первый автомобиль»
Так как программа работает в связке с банками, необходимо соответствовать и требованиям финансовых организаций, которые они выдвигают к заемщикам (определенный возраст, наличие прописки, официальное трудоустройство и так далее);
Как принять участие?
1. Необходимо собрать пакет документов:
- Паспорт;
- Водительские права;
- Свидетельства о рождении детей;
- Документ, подтверждающий размер дохода;
- Трудовая книжка;
- СНИЛС;
- ИНН.
Возможно потребуется предоставить и другие документы, в зависимости от требований конкретного банка.
Кстати, обратиться за льготным автокредитом можно непосредственно в банк или в автосалон. Если вы выбираете первый вариант, то необходимо узнать, входит ли эта финансовая организация в перечень партнеров программы.
2. Если банк принимает положительное решение, участник программы, как и при оформлении стандартного автокредита, подписывает договор, а затем финансовая организация переводит средства на счет автосалона.
3. Затем гражданину выдаются документы на транспортное средство, которое нужно поставить на учет.
4. После этого пакет документов на автомобиль передается в банк — транспортное средство будет находиться в обременении до полного расчета с компанией.
Важно
В 2018 году (в отличие от прошлого года), платить налог НДФЛ за предоставленную субсидию не нужно.
Список требований, предъявляемых к автомобилю, закреплен Постановлением правительства, и в нем нет требований, к оформлению страхования жизни, поэтому навязывание этой услуги (а оно имеет место быть) является противозаконным.
Субсидия предоставляется единожды.
Скидка, предоставляемая государством, суммируется с предложениями автодилеров.
Если лица состоят в браке, обращаться в банк стоит совместно.
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