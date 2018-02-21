Как принять участие в государственной программе «Семейный автомобиль-2018»? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Государственная программа «Семейный автомобиль» пролонгирована на текущий год. Принять участие в ней могут лица, имеющие двух и более детей, при условии соблюдения некоторых нюансов. Предполагается, что в этом году в стране будет реализовано 55 тысяч «льготных» автомобилей. Они, кстати, по опыту прошлого года, разлетаются как горячие пирожки — с момента старта весь запас машин был куплен за три месяца.

Суть программы проста — она позволяет получить скидку десять процентов при покупке машины в кредит (не за наличные). При этом стоит отметить, что можно выбрать авто не дороже 1,5 млн рублей, массой не больше 3,5 тонн, российской сборки 2017-2018 годов выпуска и имеющемся в одобренном списке моделей.

Еще один плюс программы — закрыть полученный автокредит можно уже через несколько дней, после его получения: цена так и останется сниженной, а проценты придется заплатить лишь за фактическое время пользования займом. В итоге использовать предложение могут и лица, которые изначально не планировали брать автомобиль в кредит.

Кто может принять участие?

Участник программы должен соответствовать следующим требованиям:

Быть гражданином РФ;

Быть родителем минимум двух детей (своих или усыновленных) возрастом до 18 лет (воспользоваться программой нельзя, если родитель лишен прав на детей, или ребенок находится на гособеспечении);

Не брать автокредит в течение года;

Не быть участником программы «Первый автомобиль»

Так как программа работает в связке с банками, необходимо соответствовать и требованиям финансовых организаций, которые они выдвигают к заемщикам (определенный возраст, наличие прописки, официальное трудоустройство и так далее);

Как принять участие?

1. Необходимо собрать пакет документов:

Паспорт;

Водительские права;

Свидетельства о рождении детей;

Документ, подтверждающий размер дохода;

Трудовая книжка;

СНИЛС;

ИНН.

Возможно потребуется предоставить и другие документы, в зависимости от требований конкретного банка.

Кстати, обратиться за льготным автокредитом можно непосредственно в банк или в автосалон. Если вы выбираете первый вариант, то необходимо узнать, входит ли эта финансовая организация в перечень партнеров программы.

2. Если банк принимает положительное решение, участник программы, как и при оформлении стандартного автокредита, подписывает договор, а затем финансовая организация переводит средства на счет автосалона.

3. Затем гражданину выдаются документы на транспортное средство, которое нужно поставить на учет.

4. После этого пакет документов на автомобиль передается в банк — транспортное средство будет находиться в обременении до полного расчета с компанией.

Важно

В 2018 году (в отличие от прошлого года), платить налог НДФЛ за предоставленную субсидию не нужно.

Список требований, предъявляемых к автомобилю, закреплен Постановлением правительства, и в нем нет требований, к оформлению страхования жизни, поэтому навязывание этой услуги (а оно имеет место быть) является противозаконным.

Субсидия предоставляется единожды.

Скидка, предоставляемая государством, суммируется с предложениями автодилеров.

Если лица состоят в браке, обращаться в банк стоит совместно.

Читайте предыдущие консультации Лилии Сулеймановой "Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?" и "Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»