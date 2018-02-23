Дорогие сургутяне! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.

Этот замечательный праздник проникнут традициями патриотизма, чувством гордости за ратные подвиги многих поколений россиян, защищавших родную землю. С особой признательностью я хочу поздравить наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны. Вы, как никто другой, понимаете всю ценность мирной жизни. Доброго Вам здоровья и долголетия. Слова сердечной благодарности всем, кто защищал мирную жизнь и, кто сегодня несет нелегкую службу.

23 февраля – это праздник достойных и мужественных, потому что мужчина – защитник своей страны, своего дома, своей семьи.

Искренне желаю всем моим землякам праздничного настроения!

Пусть вера в доброе будущее Отечества нашего никогда не покидает вас! С праздником!