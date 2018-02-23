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Для сильных и целеустремленных мужчин важно развиваться, добиваться успеха и побеждать

Дорогие мужчины! От всей души поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. И это обеспечивают нам отважные и сильные духом мужчины, которым есть, кого и что защищать: своих близких, свою Родину, свое будущее. Этот праздник – символ мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Для сильных и целеустремленных мужчин важно развиваться, добиваться успеха и побеждать! От всей души желаю вам удачи и победы во всех делах, смело идите только вперед – к новым проектам, новым свершениям на благо своей семьи, своего города, своей страны! Мира и благополучия вам и вашим близким!


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23 февраля в 10:54, просмотров: 886, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
23 февраля в 16:40
Отечество, уже какой десяток лет в опасности. Где они: отважные и сильные духом мужчины?
tanatos49 Сергей Б
не нравится
24 февраля в 13:08
Работу работают и семью содержат.
Это уБогие в инете ноют из под лавки
Сергей Б
не нравится
24 февраля в 14:45
О, один объявился, тарантас семьисодержащий – работу работает и семьи чиновников в европах содержит. И тот под голубым флагом, то есть не защитник Родины.

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