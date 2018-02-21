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​Вам-то что?

Многие сургутяне (да что уж там – россияне) принципиально не интересуются политикой. Такова наша культура последних десятилетий: идеологема о том, что политика это «грязное дело», плотно обосновалась в информационном и общественном поле, а политики перепрофилируются в «хозяйственников», потому что «занимаются делом, а не интригами». Так что дискредитация самого понятия «политика» в целом прошла успешно и меняться эта ситуация в ближайшей перспективе не будет. И это очень плохо.

Потому что политика – это не про интриги, подставы, предательства и прочие нелицеприятные события в стиле «Карточного домика», а про интересы. Интересы разных групп: бедных, средних, богатых, бизнесменов, силовиков, чиновников, пенсионеров, учителей, врачей, газовиков, нефтяников, энергетиков, жителей отдельного дома, родителей детей одной школы и еще десятков, сотен, тысяч других сообществ, объединенных по какому-то признаку. Это не значит, что интриг там нет, но все же на первом месте стоят интересы, и понимание этого из российского массового сознания старательно изгоняется всеми силами.

Почему? Потому что люди, объединенные интересами и осознающие это, а также способные к минимальной самоорганизации, свои интересы (сюрприз!) начинают отстаивать. Но если все кинутся отстаивать интересы – то это в глазах нашей власти (и это мнение она всеми силами транслирует в массы) видится хаосом, ужасом, разбродом, «дерьмократией» и невозможностью спокойно работать. А в глазах политической науки и стран первого мира это называется «гражданским обществом».

Политика – это не какой-то страшный зверь, который поразил наше общество (а западные общества уже доедает и активно переваривает), а нормальный инструмент достижения целей и извлечения общественных благ. Просто у нас им пользуются крайне небольшая прослойка населения – как раз та, которая всем говорит, что лезть в эту грязюку нельзя. А учиться понимать и использовать политику надо максимально широкому количеству людей – для их собственного (в конечном счете – общественного) блага.

Поэтому я буду вести на siapress.ru рубрику под названием «Мне-то что?». В ней я буду разбирать политические (и иногда – экономические, но с политическим подтекстом) события, происходящие в Сургуте, регионе и России, и объяснять, почему это важно для многих из вас, уважаемые читатели.

Начну с удачно подвернувшегося примера – последних новостей из сургутской думы. Как я писал ранее, городские депутаты забрали у администрации деньги, предназначенные на модернизацию парка «За Саймой», так как концепция его благоустройства внушила парламентариям (и их активным избирателям) ужас и понимание, что природную территорию в центре Сургута просто растащат и уничтожат.

Вы спросите себя: ну покусались какие-то чиновники с депутатами, что-то не поделили, одни другим не дали что-то в парке построить, а мне-то что?

Во-первых, чисто с практической точки зрения – парк «За Саймой», где вы, возможно, иногда появляетесь, не станет хуже. Не факт, что задуманный администрацией города план его модернизации сделал бы его лучше – по сути, вся концепция заключалась в том, чтобы повысить трафик в парке и поставить там точки общепита для создания денежного потока.

Во-вторых, даже если парк «За Саймой» вам тотально неинтересен и вы там не появляетесь, сложившаяся вокруг него ситуация может позитивно отразиться на куске природной территории, в который вы ходите или, может, будете ходить вскоре. Потому что власть не очень любит «замораживать» деньги и не пускать их никуда – бюджетные средства должны быть «освоены», а сейчас внезапно высвободились 27 млн этих самых средств. Они могут перепасть другим паркам и скверам.

В-третьих, пока тема с благоустройством центрального городского парка в топе повестки дня, вы можете внести свои мысли в это общественное обсуждение через какого-нибудь активного депутата (им нравится транслировать хорошие мысли, которые им приносят избиратели) или СМИ. Такими ситуациями можно пользоваться, чтобы лоббировать (в хорошем и конструктивном смысле) интересы своей территории – публично заявить, например, о необходимости сделать сквер в находящемся рядом кусочке леса, написать коллективное письмо или что-то вроде – все это как по маслу влетит в повестку дня и будет обсуждаться. С этого начинается долгий и муторный процесс принятия решения и реализации проекта.

И это – только «внешний контур» событий, связанных с одним лишь заседанием городской думы на тему парка «За Саймой». О других – читайте в следующих выпусках рубрики «Мне-то что?».


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Сегодня в 11:51, просмотров: 279, комментариев: 1


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 12:42
в связи с неожиданным счастьем - замороженными 27 млн руб. Почему бы не потратить их на благоустройство уже существующих парков? К примеру - биотуалеты установить Смотреть, как мамочки торопятся домой, потому что дитё хочет справить естественную нужду, весьма грустно К тому же в парках скудное освещение. К примеру, в парке Энергетиков. Здесь и детские площадки - оччень печальное зрелище. Всё скрипит, всё из-под топора. Неприглядно и небезопасно. А народу здесь ВСЕГДА очень много. Так что предложение автора - в самую точку. Что касается политики, то всем известна истина: если ты не занимаешься политикой, то она займётся тобой. Что на сегодня и имеем...

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