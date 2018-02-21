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​Говорит и показывает химичка

Рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и просто бывалых мам и пап. Сегодня на повестке дня тема дистанционного обучения школьников в период карантина.

«Шла третья неделя карантина...Родители искренне признавались в любви учителям... В квартирах заканчивался стратегический запас продуктов...Розетки были переполнены подзаряжающимися гаджетами...Мамы спешно вспоминали игры своего детства...И даже кот, одетый в кукольное платье, выглядывая из игрушечной коляски, мечтал о возобновлении занятий в школе», - эта шуточная зарисовка «гуляет» по родительским чатам уже с неделю.

Однако далеко не все сообщения «мамачатов» так ироничны. По крайней мере родители учащихся среднего звена на полном серьезе обеспокоены успеваемостью своих чад.


«Детям задают слишком большой объем заданий для самостоятельного изучения. Они сами не рады тому, что карантин продлен, потому что многие не справились еще с предыдущими заданиями, а сегодня им выдадут новые. Ведь можно хотя бы не задавать детям изучение новых тем, потому что самим не разобраться, а ждать родителей с работы, значит, сидеть до ночи, - пожаловались siapress.ruсургутне. - В итоге, новые темы изучены плохо, с домашними заданиями проблемы, мы вынуждены обращаться за помощью к репетиторам, т.к. после выхода с карантина детям предстоит написание ТПР (тематических проверочных работ). А дальше они начнут изучение следующих тем, несмотря на то, что предыдущие они недопоняли».

Отмена занятий по погодным условиям и по ОРВИ в Сургуте случается не первый год, и, надо полагать, с подобными проблемами школа уже сталкивалась. А еще не первый год в образовательных учреждениях работает интернет, компьютеры, видеокамеры и прочая профессиональная техника, позволяющая создавать видеоуроки. Больше того, с каждого мобильного телефона сегодня можно передать информацию в режиме онлайн или в виде голосового сообщения.

Из «Мамачатов»:

«Ребенок звонит мне «по вайберу», показывает учебник, задания, и мы всем отделом на работе разбираемся. Если в формулировке приказа от Роспотребнадзора о карантине сказано «отменена только очная форма, дети обучаются дистанционно», почему же нельзя так образом обратиться к учителю, а не к маме?

Действительно, неужели, как и 20 лет назад, дистанционное освоение учебной программы в большинстве школ заключается в сообщении классу номеров упражнений? Опрос родителей показал, что все зависит от готовности конкретного педагога общаться посредством мессенжеров. Таких немного.

«В начале года на совете школы ученики сами выносили на обсуждение вопрос организации дистанционного обучения на период актированных дней и карантинов. Все сказали, что идея хорошая, но так ничего и не сделали. Почему-то наши предложения воспринимаются не как проект приближения дистанционного обучения к опыту цивилизованных стран, а как заговор! Неужели так сложно, иди в ногу со временем?» - продолжает мама ученика одной из сургутских школ. К сожалению, мамы не представляются, опасаясь мер реагирования со стороны ОУ.

Между тем предложения родителей сводится к трем вариантам: организовать контакт учеников с учителями через интернет посредством вебинаров и конференций для проведения уроков (если предполагаются новые темы). Организовать на период внеплановой отмены занятий мобильный чат в любом мессенджере для общения учителя с учениками. Дать возможность ученикам задать уточняющие вопросы.

Почему эти вполне современные предложения воспринимаются как вольнодумство средневековья?

Пока из возможных вариантов решения использован только самый тривиальный: в адрес руководителей всех школ Сургута спущено письмо с просьбой сократить нагрузку по предметам. По законам жанра кто-то обязательно получит по шапке. Если не родители-заговорщики, так педагоги, которые переборщили с домашкой. И ведь вряд ли кто-то поинтересуется их собственной нагрузкой. Ведь не секрет, что актировки и карантины контролирующие органы используют для проверок успеваемости самих учителей. Так что это еще вопрос, кому в карантин жить тяжело.

Читайте предыдущий материал из этой рубрики «Убрать бы в стол тетрадь»


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Сегодня в 10:27, просмотров: 230, комментариев: 0


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