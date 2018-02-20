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​Спокойствие, только спокойствие

С сегодняшнего дня в Югре установили высокий уровень террористической опасности на несколько дней — окружные и городские силовики проводят учения.

В различных сургутских группах в соцсетях и в СМИ публикуются предупреждения и рекомендации к «правильному» поведению горожан в указанный промежуток времени. Например, «воздержаться от посещения мест большого скопления людей», «обращать внимание на расположение запасных выходов», «обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом», «воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, чемоданами, рюкзаками» и так далее.

Только вот у людей, по моему наблюдению, настрой к этим антитеррористическим учениям достаточно скептический. И я их понимаю: после того, как в Сургуте произошло ЧП с нападением на людей в августе прошлого года, которое, как считается в народе, «проворонили» местные силовики, верить в эффективность тренировок очень сложно.

По сей день подробности расследования сургутской резни так и не раскрыты: кого задержали, сколько было пособников у Гаджиева (и были ли они вообще), как получилось (если это было спланированное нападение), что правоохранительные органы не заметили готовящееся преступление, и так далее.

Кстати, некоторые сургутяне даже предположили, что нынешние учения — простое прикрытие к настоящим операциям, а статус учебных им присвоили, чтобы не пугать народ, который (по опыту августа этого года), склонен к панике.

Не могу сказать за всех, но мне спокойнее, когда я вообще не думаю о возможной опасности. Хочется верить, что наша полиция нас сбережет, а если нет — то хотя бы впредь будет держать в курсе происходящего.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 213, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:13
Не спроста учат...
Раньше не учили, а сейчас стали...
prostak
не нравится
Сегодня в 17:59
"Не могу сказать за всех, но мне спокойнее, когда я вообще не думаю о возможной опасности."
О. Мой. Бог.

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